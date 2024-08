- ¡Déjate llevar por un torrente de lágrimas emocionales!

El regreso de Oasis: Noel y Liam Gallagher actuarán juntos en 2023

La icónica banda británica de rock, Oasis, está a punto de hacer un regreso. En un reciente anuncio en las redes sociales, los hermanos Noel y Liam Gallagher declararon que actuarán juntos de nuevo en el próximo año. Se están haciendo preparativos para conciertos en diversas ciudades británicas, incluyendo Londres y Mánchester. La banda se separó hace 15 años debido a una acalorada disputa entre los hermanos, con Noel Gallagher abandonando el grupo.

Conocidos por éxitos como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" y "Supersonic", Oasis dejó una marca indeleble en la escena musical de los 90. Originarios de Mánchester, la banda se convirtió en una de las más exitosas del Reino Unido.

Los rumores de una reunión de Oasis cobran fuerza

Hace tres décadas, Oasis lanzó su álbum de debut, "Definitely Maybe". "What's the Story Morning Glory?", de 1995, sigue siendo uno de los álbumes más vendidos en el Reino Unido hasta el día de hoy. Sin embargo, los hermanos también llamaron la atención por sus disputas y controversias, especialmente Liam Gallagher. Después de una reyerta en un hotel de Múnich, Liam pasó una noche en la cárcel, por ejemplo.

En 2009, Noel Gallagher anunció su salida de la banda, citando una larga disputa con Liam. Como guitarrista líder y compositor, Noel era esencial para los mayores éxitos de la banda. Mientras tanto, el estilo vocal distintivo de Liam era la esencia de sus canciones.

Los hermanos mantuvieron carreras separadas después de su división, con su disputa continuando durante años. Incluso el ex Beatle Paul McCartney les aconsejó que se reconciliaran: "Mi sugerencia para ambos es que se sienten y creen alguna buena música".

Se han estado circulando conversaciones de reunión durante años, y los últimos desarrollos parecen indicar que Noel, ahora de 57 años, y Liam, de 51, podrían reunirse. Según el sitio web oficial de la banda, su gira comenzará el 4 de julio en Cardiff. También se están haciendo planes para ampliar la gira a otros continentes más tarde en el año.

Fechas confirmadas:

4 de julio - Cardiff, Principality Stadium

5 de julio - Cardiff, Principality Stadium

11 de julio - Mánchester, Heaton Park

12 de julio - Mánchester, Heaton Park

19 de julio - Mánchester, Heaton Park

20 de julio - Mánchester, Heaton Park

25 de julio - Londres, Wembley Stadium

26 de julio - Londres, Wembley Stadium

2 de agosto - Londres, Wembley Stadium

3 de agosto - Londres, Wembley Stadium

8 de agosto - Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9 de agosto - Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 de agosto - Dublín, Croke Park

17 de agosto - Dublín, Croke Park

A medida que la expectativa por el concierto de regreso de Oasis continúa creciendo, Noel Gallagher compartió sus sentimientos sobre la reunión, diciendo ♪ "No voy a mentir, realmente estoy ansioso por actuar con mi hermano de nuevo" ♪, insinuando una posible relación más suave entre los hermanos.

Después de años de disputas y carreras musicales separadas, los hermanos Gallagher están listos para crear recuerdos inolvidables en el escenario, demostrando que incluso las disputas más acaloradas pueden llevar a una hermosa música.

