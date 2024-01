Déjalo crecer: El movimiento "Januhairy" quiere que aceptemos el vello corporal

Pero en los últimos seis años, este periodo también ha estado marcado por "Januhairy", una iniciativa que reta a las mujeres a dejar la maquinilla de afeitar durante un mes. A pesar de su nombre, el mensaje es imperecedero y la cuenta oficial de Instagram de la campaña, que cuenta con más de 40.000 seguidores, publica imágenes de mujeres que celebran su vello corporal durante todo el año en un intento de normalizarlo.

"Januhairy es liberador porque te hace pensar en cómo tratas tu cuerpo y por qué", declaró la fundadora de Januhairy, Laura Jackson, al diario británico Metro en 2021, y añadió: "Quizá pronto lleguemos a un punto en el que la gente pueda hacer lo que quiera en relación con el vello corporal y ni siquiera tengamos que hablar de ello. Eso ya sería algo".

Aunque hay pruebas de que los antiguos egipcios, romanos y europeos del Renacimiento practicaban la depilación, el statu quo para las mujeres occidentales -es decir, que las axilas, las piernas, las ingles y los labios superiores sin vello son socialmente más aceptables- surgió después de que los hombres de la Primera Guerra Mundial regresaran a casa con maquinillas de afeitar desechables, y las mujeres experimentaran con ellas.

La moda también estaba cambiando, y se pusieron de moda las prendas que dejaban ver más piel: por ejemplo, las camisetas sin mangas que dejaban ver las axilas y los dobladillos más altos que dejaban ver más de las piernas. El fabricante de maquinillas de afeitar Gillette vio una oportunidad de oro y, en 1915, lanzó la "Milady Decolette". Varios anuncios de la época la presentan como la solución de la mujer "bien peinada" a "un embarazoso problema personal".

"Fue una decisión muy consciente (de Gillette) ampliar agresivamente su mercado a las mujeres", afirma Breanne Fahs, profesora de estudios sobre la mujer y el género en la Universidad Estatal de Arizona, en una entrevista telefónica con la CNN.

Este marketing coincidió con el auge de la fotografía de moda en las revistas, lo que supuso que las imágenes de los nuevos cánones de belleza se extendieran como la pólvora. Un siglo después, el vello corporal femenino sigue siendo tabú para muchos, incluso en sociedades que celebran los beneficios de todo lo "natural" en otros ámbitos, desde la cosmética a la alimentación.

Una norma poderosa

En 2021, un estudio de la empresa de estudios de mercado YouGov reveló que el 59% de los británicos consideraba el vello axilar femenino "poco atractivo", y que hombres y mujeres tenían la misma opinión, con un 57% y un 61% respectivamente. Pero la investigación también reveló que las actitudes eran generacionales: los más jóvenes eran menos propensos a considerar poco atractivo el vello corporal o facial femenino, y las mujeres más jóvenes, en particular, aceptaban mejor el vello corporal femenino.

Ciertamente, el vello corporal es cada vez más visible en los entornos convencionales: El hashtag #bodyhairpositivity tiene más de 214 millones de visitas en TikTok, la marca de maquinillas de afeitar Billie muestra vello corporal en sus modelos y existe un producto de belleza llamado Fur Oil para cualquiera que desee suavizar su vello púbico o axilar.

Sin embargo, el panorama general es menos progresista.

"Los índices de cumplimiento de la depilación corporal son asombrosamente altos", afirma Fahs, que cita un estudio según el cual entre el 92% y el 99% de las mujeres de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y gran parte de Europa occidental se depilan regularmente las piernas y las axilas. "Es realmente sorprendente para una norma que no tiene ningún beneficio para la salud: no podemos conseguir ese nivel de cumplimiento con el uso del cinturón de seguridad o el cepillado de dientes. Es increíble lo poderosa que es esta norma".

De hecho, a pesar de que el activismo contra el vello corporal es más visible y de que iniciativas como Januhairy están ganando adeptos, Fahs afirma que, aunque "queremos creer que la gente se rebela más de lo que realmente lo hace... no vemos datos que apoyen que (un aumento del vello corporal femenino) sea una tendencia generalizada, y añade que la depilación púbica "no hace más que aumentar."

Cuestiona tus ideales de belleza

Roxanne Felig, de 27 años, de Tampa (Florida), que estudia un doctorado en psicología social, publica regularmente en las redes sociales su elección de dejarse crecer el vello corporal y aparece en la cuenta de Instagram Januhairy. Es una elección personal que atrae muchas críticas de desconocidos, sobre todo en Internet.

"Muchas veces vienen de mujeres, lo que parece muy contradictorio", explica a CNN por teléfono. "Se vuelve muy agresivo. Hay gente que me deja emojis de vómitos y me dice que soy repugnante".

Estas reacciones se hacen eco de las experiencias de Esther Calixte-Bea, una artista de 27 años de Montreal, que también aparece en la cuenta de Instagram de Januhairy y utiliza su práctica creativa para documentar su cuerpo, completo con el vello del pecho que pasó años eliminando a pesar de que le causaba dolor, irritación e incluso infección.

"Hay comentarios de odio -a veces racistas- pero nunca hay nada nuevo, es muy repetitivo; la gente siempre pone emoji de mono o gorila", dice Calixte-Bea, que también ha aparecido en la cuenta de Instagram de Januhairy. "Al principio me ofendía, pero ya me he acostumbrado".

La reacción más brutal fue en persona: "La peor que he tenido fue la de dos hombres que me grabaron".

El vello corporal femenino también está racializado. Históricamente, ha habido innumerables ejemplos de potencias coloniales que imponían la depilación como medio de control o castigo, y la sugerencia de Charles Darwin (en su libro de 1871 "La descendencia del hombre") de que el vello corporal excesivo era primitivo dio lugar a inquietantes narrativas relacionadas con la respetabilidad y la higiene.

"Las mujeres de color suelen tener el vello corporal mucho más oscuro", afirma el profesor Fahs. "Hay implicaciones diferentes si tienes el pelo rubio claro que si lo tienes más oscuro y áspero".

Con todo esto en mente, es fácil ver cómo lo que está en juego al dejarse crecer el pelo puede ser mayor para las mujeres de color.

"El juicio externo puede dar mucho miedo, pero para normalizar algo es necesario que lo vea más gente", afirma Calixte-Bea. "No puedo decir 'quiero normalizar el vello corporal', pero (no mostrar mi) vello corporal".

El lugar del vello corporal también tiene diferentes niveles de aceptabilidad.

"El vello de las axilas sigue siendo etiquetado como el más repugnante o difícil de tolerar para la gente", dice la profesora Fahs, señalando que ha escrito sobre una gran cantidad de temas controvertidos, pero el vello de las axilas es el que "enfurece de verdad a la gente porque se percibe como una mayor violación de las normas de género y de la feminidad tradicional que el vello de las piernas".

Con Januhairy a la vuelta de la esquina, Felig valora lo mentalmente duro que es dejarse crecer el vello corporal: "Es complejo porque la ventaja de afeitarse es que no recibes el acoso de la gente".

Aconseja tomarse tiempo para pensar en profundidad por qué tomamos las decisiones que tomamos, algo de lo que se hacen eco tanto Fahs como Calixte-Bea.

"Muchas mujeres nunca han visto su cuerpo como debe ser", dice Calixte-Bea. "Permitir que crezca el vello corporal puede ayudarte a cuestionar las ideas sobre la belleza y cómo te sientes realmente con tu cuerpo".

Fuente: edition.cnn.com