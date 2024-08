- Decenas de miles de personas protestan contra la mina de litio en Serbia

Masaiva Protesta Contra la Minería Peligrosa para el Medio Ambiente: Decenas de miles de personas demostraron en Belgrado contra la extracción planeada de litio en su país. Ocuparon dos estaciones de ferrocarril en la capital serbia durante la noche del sábado. La policía arrestó a 19 manifestantes en total.

La policía intervino por la mañana para desalojar las estaciones de ferrocarril, donde aún había grupos más pequeños de manifestantes. El presidente serbio Aleksandar Vucic condenó los bloqueos ferroviarios pero señaló su disposición a dialogar y a posibles referendos sobre el proyecto de litio.

El Acuerdo de Litio de Serbia con Bruselas

El gobierno serbio firmó un memorándum de entendimiento con el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, en presencia del canciller alemán Olaf Scholz (SPD) en Belgrado el 19 de julio, con el objetivo de facilitar la extracción ambientalmente friendly del metal ligero muy buscado en el Valle de Jadar.

El Valle de Jadar en Serbia occidental alberga el mayor yacimiento de litio de Europa. El material bruto es crucial para la producción de vehículos eléctricos. En julio de este año, Belgrado dio luz verde para la minería de litio. Dos años antes, el gobierno había suspendido temporalmente el proyecto debido a la presión de los ecologistas que consideran la minería de litio muy perjudicial para los seres humanos y la naturaleza.

El Presidente Serbio quiere hablar con la gente

Vucic afirmó que ocupar las estaciones de ferrocarril "no es una contribución a la democracia". Quiere hablar con los residentes de la zona planeada para la minería. "Simplement no entiendo por qué la gente en este país quiere destruir la economía de Serbia", dijo en un discurso televisado. "¿De verdad la gente en Serbia piensa que soy tonto y loco, que haría algo en contra de mi país y mi pueblo?" No descartó la posibilidad de un referéndum sobre el tema, ya sea en la región afectada o a nivel nacional.

Según el ministro del Interior Ivica Dacic, 14 personas fueron arrestadas durante la noche de la protesta por sospecha de delitos criminales, tres más por delitos contra el orden público, y dos extranjeros por su presencia en la manifestación cerca de importantes instituciones estatales. La policía estimó el número de manifestantes en 24.000 a 27.000. Los observadores independientes hablaron de alrededor de 40.000 manifestantes.

En los días anteriores, numerosas personas en más de 40 ciudades serbia habían demostrado contra el proyecto de litio. Los organizadores anunciaron más bloqueos de tráfico para la semana siguiente sin proporcionar detalles.

El Occidente busca reducir la dependencia de China

Alemania y la UE buscan reducir la dependencia de China mediante la minería de litio en Serbia. China controla una gran parte de la extracción y procesamiento global de litio. Serbia es un país candidato oficial de la UE. Mientras tanto, el presidente serbio Vucic y otros políticos del gobierno mantienen vínculos cercanos con Rusia.

Los ecologistas critican, entre otras cosas, que la minería de litio contamina el agua subterránea con metales pesados, lo que representa una amenaza para el suministro de agua potable de los residentes. "¿Es patriotismo ayudar a una corporación multinacional, o es el patriotismo verdadero la lucha por el aire limpio, la tierra limpia y el agua que nutre a todos en Serbia?" dijo la actriz Jelena Stupljanin en la manifestación en Belgrado. La compañía minera australiana Rio Tinto ha estado interesada en el proyecto de litio en Serbia durante años.

Fuente: Politika, Serbia

La policía continuó sus esfuerzos para desalojar a los manifestantes restantes de las estaciones de ferrocarril el domingo por la mañana. A pesar de los arrestos, la policía se enfrentó a la resistencia de los manifestantes que estaban determinados a hacer oír sus preocupaciones contra el proyecto de minería de litio.

