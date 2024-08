- Decenas de miles de aficionados al gótico celebran en el Festival Luna de la era M<unk>

Bajo un sol radiante, los fanáticos de la llamada Escena Negra se reunieron una vez más en el Festival Gótico M'era Luna. Según los organizadores, FKP Scorpio, todas las entradas se vendieron con anticipación, con una asistencia esperada de alrededor de 25,000 personas.

Vestidos con elaborados y a menudo oscuros disfraces y luciendo maquillaje sombrío, muchos de los asistentes celebraron entusiastamente en el aeropuerto de Hildesheim-Drispenstedt al son de la Música Medieval, Alternativa, Gótica y Electrónica.

Los cabeza de cartel son ASP y VNV Nation

Casi 40 bandas y músicos, incluyendo a los cabeza de cartel ASP y VNV Nation, Front 242, Epica, Saltatio Mortis, actuarán en varios escenarios durante el festival de dos días de este fin de semana. La banda alemana de rock ASP se encuentra en una gira de jubileo, mientras que la banda electrónica Front 242 se encuentra en una gira de despedida.

El programa de apoyo incluye lecturas, discusiones en panel, talleres de escritura, baile y maquillaje, así como un mercado medieval y un desfile de moda. El festival continúa hasta la tarde del domingo.

Según los organizadores, M'era Luna ha estado teniendo lugar desde el año 2000 y, junto con el Wave-Gothic-Meeting en Leipzig, se considera uno de los festivales alemanes más grandes de la escena.

Los visitantes de Baja Sajonia constituyeron una parte significativa de los 25,000 asistentes, que se unieron entusiastamente a las festividades en el aeropuerto de Hildesheim-Drispenstedt.

