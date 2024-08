- Debut pre-Bundesliga para Holstein Kiel: etiquetado como un "Encuentro Único"

Holstein Kiel está emocionado por su debut en la Bundesliga este sábado (15:30 CET, transmitido por Sky) contra TSG Hoffenheim. Como indicó el entrenador del KSV, Marcel Rapp, en la conferencia de prensa previa al partido, "Hemos estado esperando este día. Es un partido importante, no solo para nuestro club, sino para toda la región de Schleswig-Holstein". Sin embargo, Rapp también reconoció, "Pero no podemos contar con la victoria simplemente porque estamos emocionados".

Rapp no podrá contar con dos jugadores clave: Colin Kleine-Bekel, que se recupera de una lesión del ligamento cruzado, y Steven Skrzybski, que se recupera de una lesión en la pantorrilla. El estado de Carl Johansson, que lucha con problemas de espalda, sigue siendo incierto.

Rapp entiende que, como participantes de la Liga Europa, Hoffenheim es el favorito. Pero, siendo de Pforzheim él mismo, no es de los que adoptan una actitud pasiva. "Nuestro objetivo es conseguir tres puntos", declaró. A pesar de las estadísticas que muestran las pocas posibilidades de su equipo, basadas en el presupuesto o el valor del mercado de jugadores, Holstein Kiel ha demostrado que puede competir en partidos de segunda división. "Y exactly that's what we aim to continue in the Bundesliga", added Rapp.

Las posibles protestas de los grupos ultras de Hoffenheim, en respuesta a los recientes cambios en la dirección, especialmente dirigidas contra el benefactor Dietmar Hopp, no han perturbado los preparativos de Holstein Kiel, como aclaró Rapp. "Naturalmente, hablamos de la posibilidad de interrupciones durante el partido. Pero hemos lidiado con situaciones así en el pasado. Nuestros jugadores están capacitados", dijo.

