- Debido al supuesto impago de la pensión alimenticia por parte de Oliver Pocher, Amira conserva los 100.000 euros de su salario.

Por primera vez después de su divorcio de Oliver Pocher, Amira Aly reveló públicamente su nombre anterior y salió victoriosa contra la cantante Vanessa Mai en "Vence a la Estrella" el sábado por la noche. La presentadora del evento tuvo una ventaja y ganó 100.000 euros después de 14 juegos.

"no recuerdo haber estado tan nerviosa durante tanto tiempo. Temblaba, me sentía eufórica, tuve un breve momento de desesperación. Fue una montaña rusa emocional. Pero fue fantástico! No me di cuenta de que había ganado hasta que Vanessa me lo dijo. Entonces simplemente estallé de emoción", compartió la mujer de 31 años después. Tiene grandes planes para su premio.

"Dado que actualmente estoy construyendo una casa para mí y mis dos hijos en Colonia, y desafortunadamente, a diferencia de sus declaraciones públicas, mi ex esposo Olli Pocher no ha cumplido con sus obligaciones de manutención de los hijos, me quedaré con los 100.000 euros", reveló a Bild.

Amira Aly acusa a Olli Pocher de no pagar la manutención de los hijos

Aly y Pocher se casaron en 2019 y su divorcio se concluyó en julio. Según Amira Aly, ella renunció voluntariamente a la pensión alimenticia durante los procedimientos de separación. Sin embargo, durante su podcast "Vida Amorosa" con su hermano Hima Aly, indicó que había un acuerdo en cuanto a los hijos. A pesar de ello, Pocher no ha cumplido con sus obligaciones de manutención de los hijos durante un año completo, a pesar de que sus dos hijos viven principalmente con ella - "incluso si Olli lo presenta de manera diferente", le dijo a Bild.

Los planes para utilizar el premio de "Vence a la Estrella" ahora incluyen amueblar las habitaciones de los niños en la nueva casa. Después de su victoria, Oliver Pocher rápidamente comentó de manera burlona en Instagram: "¡Bueno, ahora algunas facturas pueden ser pagadas!" En una historia, también se burló: "Las matemáticas no eran su fuerte..." y mencionó casos de presuntos errores matemáticos de Amira Aly, como "los ingresos durante y después de la relación" o "las fechas de nacimiento de los hijos".

Es importante destacar que "Vence a la Estrella" es un programa celebrado entre celebrities que no dedica automáticamente los premios a la caridad. El premio en efectivo significativo motiva a los celebrities a esforzarse durante el show en vivo que a menudo se extiende. Sin embargo, este aspecto es a menudo criticado por los espectadores. In

