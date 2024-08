- Debido a su énfasis en la seguridad, abogan por una inmigración regulada.

El plan de seguridad propuesto por el gobierno federal en respuesta al incidente del cuchillo en Solingen es elogiado por el Presidente del Gobierno de Baja Sajonia, Stephan Weil, como una dirección correcta. "Inicialmente, el plan parece positivo en general", declaró el político del SPD. "Sin embargo, es prematuro para una evaluación exhaustiva; primero debemos profundizar en los detalles".

Weil aplaudió la postura unida de la SPD, los Verdes y el FDP en este asunto. "Eso es bastante notable", dijo el líder del gobierno. También agradeció la decisión del gobierno federal de involucrar a los estados en el proceso.

"Es cuestión de muchos pequeños tornillos"

"Todos aspiramos a que los ciudadanos se sientan seguros en nuestro país y a que la migración sea manejable y regulada", dijo Weil. "Sin embargo, nadie debe dar la impresión de que hay una palanca significativa para reducir aún más la migración irregular. Es cuestión de muchos pequeños tornillos, y es positivo que la coalición de tráfico luminoso haya acordado un curso de acción compartido".

La Canciller Federal Olaf Scholz (SPD) ha anunciado un grupo de trabajo sobre seguridad y migración, compuesto por representantes de los tres partidos de la coalición, así como de los estados y la Unión, la mayor fuerza de oposición, que comenzará la próxima semana. Baja Sajonia comparte actualmente la copresidencia de la Conferencia de Ministros Presidentes.

El plan de seguridad propuesto incluye reglas más estrictas para llevar cuchillos en público, requisitos ampliados para permisos de armas y la retirada de ciertos beneficios para los solicitantes de asilo.

