- Debido a las preferencias continuas, el grupo musical persiste en actuar en lugares íntimos.

La banda de indie-rock Leoniden de Kiel desvelará su nuevo álbum "Canciones Tristes Sofisticadas" el 23 de agosto. El cantante Jakob Amr y el guitarrista Lennart Eicke Maintenance en una entrevista con la agencia de noticias spot on news, hablando de canciones deprimentes, corazones rotos y letras en alemán. También discuten la influencia de sus intensas presentaciones, su afición por los objetos robados en conciertos y si tienen aspiraciones internacionales.

¿En qué sentido se titula su álbum "Canciones Tristes Sofisticadas"?

Jakob Amr: "Sofisticado" se traduce como "elegante" en alemán, aunque es un poco más matizado. Significa que hemos estado componiendo canciones tristes complejas desde el inicio de la banda. Aunque el título pueda evocar imágenes de nubes de niebla y una persona en un traje cantando apasionadamente con una voz profunda y resonante, lo que realmente hacemos es eso: siempre hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en crear nuestras canciones y enfocarnos en temas melancólicos. Queremos desafiar la imagen de nosotros como una banda de fiesta. Sí, hay una fiesta, pero es más triste.

Lennart Eicke: Para ahora, todos deberían saber lo que significan "canciones tristes". Si uno se sienta al piano y deja salir su tormento emocional, como podría hacer Tom Odell, entonces no hay duda sobre el significado. Simplemente interpretamos esas emociones de manera diferente.

¿Se pueden sentir o expresar los sentimientos de manera más profunda en el idioma materno, o se consideró la posibilidad de cantar en alemán?

Lennart: Es divertido que a menudo se nos clasifica como actos de pop alemán. Musicalmente, hay poca similitud entre nosotros y la música pop alemana tradicional. Tomamos inspiración de bandas como Radiohead y Nirvana. Aunque a muchas bandas alemanas se les anima a grabar en alemán, en el mundo cada vez más conectado de hoy, encuentro esta práctica innecesaria. El mundo es más conectado que hace 20 o 30 años, y las canciones se consumen principalmente a través de plataformas como Spotify y YouTube, que están principalmente en inglés. Limitarse a cantar en alemán simplemente no tiene sentido.

Jakob: En la actualidad, se ha convertido en una broma corriente que nuestro próximo álbum se lanzará en alemán. Aprecio el idioma alemán, pero a veces puede ser demasiado lírico y cerebral, lo que peut no se adapte mejor a nuestros temas melancólicos.

La canción "A Million Heartbreak Songs" aborda la idea de que incluso después de que mil canciones de corazón roto hayan terminado, siempre habrá otra. ¿Cuál es el secreto para superar un corazón roto?

Jakob: Si se sigue el consejo dado en la primera línea de la canción, la distracción es el antídoto. Aunque este es el peor consejo que se puede recibir, ya que rara vez se siente bien y nunca te sentirás mejor, a veces reconocer tus sentimientos y permitirte sentirte mal puede ser útil. Alternativamente, cuando alguien te alcanza y te anima a hacer actividades agradables y dejarlo ir, también puede ser beneficioso. El corazón roto es como una enfermedad, como la gripe, algunas personas eligen la autoayuda, mientras que otras recurren a tratamientos más agresivos. Al final, el tiempo, por muy desagradable que sea, sanará las heridas.

Rosie, la bajista de la banda, se unió en 2021. ¿Ha cambiado la dinámica de la banda como resultado?

La banda de indie-rock Leoniden de Kiel lanzará su nuevo álbum "Canciones Tristes Sofisticadas" el 23 de agosto. El cantante Jakob Amr y el guitarrista Lennart Eicke Maintenance en una entrevista con la agencia de noticias spot on news, hablando de canciones deprimentes, corazones rotos y letras en alemán. También discuten la influencia de sus intensas presentaciones, su afición por los objetos robados en conciertos y si tienen aspiraciones internacionales.

Lennart: Su llegada ha sido un gran impulso. En primer lugar, Rosie es una músico excepcional y sus contribuciones a la banda han sido invaluable. Cuando se unió inicialmente como invitada temporal, quedó claro que era una gran adición. Su presencia revitalizó nuestra energía, que había sido afectada por la pandemia y la frustración de los conciertos cancelados o reprogramados. Fue desalentador para nosotros como banda que ama tocar en vivo. Sin embargo, la falta de conciertos llevó a un cambio. Tuvimos que adaptarnos y redescubrir nuestra pasión compartida por la música. Con la adición de Marike a la banda, hemos salido de nuestra zona de confort y escrito un álbum más diverso.

¿Cómo reconciliar la percepción de los demás: ¿Una mujer en una banda dominada por hombres sigue siendo algo extraordinario?

Jakob: Desafortunadamente, sí. La ventaja es que Marike no encaja en la imagen de la bajista callada que se esconde detrás de los otros miembros de la banda. En cambio, es una vocalista dinámica, como el resto de nosotros. No contratamos a una mujer para cumplir con un cupo político o llenar un vacío en la banda; en cambio, fue una cuestión de pura química humana. El increíble talento de Marike habría sido irrelevante si no hubiéramos conectado con ella a nivel personal.

Lennart: Desde nuestra perspectiva, tener una mujer en una banda dominada por hombres nunca fue un problema. Con el tiempo, hemos tenido una tripulación diversa, incluyendo mujeres, así que no se sintió como una rebelión por dentro.

Jakob: Todo, absolutamente todo (se ríe). Pero aprendes de ello: Lennart ahora tiene casi correas de guitarra indestructibles y sus guitarras son redondas y ligeras, no pesadas y afiladas. Hubo un tiempo en que Lennart mordía la espalda de Djamin. Ponía salsa picante en su espalda, lo que quemaba como el infierno y tuvo que visitar al dermatólogo. Nadie realmente ganó allí (se ríe).

Lennart: También me han cosido en bastidores, una vez se me cayó un dedo y sangró por todas partes. Pero eso es parte de lo que hacemos, dejarlo todo salir y no ser demasiado cuidadosos. Es nuestro espacio donde podemos soltar la cuerda. Por eso subimos al escenario.

¿Han tocado en varios festivales nuevamente? ¿Cuáles fueron las mejores experiencias?

Lennart: Este verano está marcado por un gran contraste en el programa. Estamos tocando en los escenarios más grandes que hemos tenido nunca. Fue increíble tocar en Hurricane frente a 55,000 personas. Al mismo tiempo, estamos tocando en pequeños conciertos de club en el camino a los festivales, frente a 100 personas, lugares que tocamos hace cinco o seis años y que no tocaríamos hoy en día. Desde estos festivales altamente profesionales hasta estos shows DIY donde metemos todo en un escenario de dos por dos metros, es todo emocionante. Eso es de lo que se trata esta banda, buscar estas aventuras. Otras personas pueden ir a un parque de diversiones, nosotros tocamos un concierto en un lugar demasiado pequeño con una humedad del 100% (se ríe).

La banda Leoniden de Langfinger ha vuelto a golpear, les gusta llevar un "souvenir" de los festivales que luego venden en su tienda. ¿Cómo surgió esto originalmente?

Lennart:

Jakob: Necesitábamos desahogarnos un poco (se ríe). La primera vez tomamos un pequeño letrero de una pequeña tienda en Bielefeld. No queríamos hacer una especie de Robin Hood. Solo queríamos tomar algo.

Lennart: La idea surgió cuando siempre estábamos en la carretera hace unos años y era normal empacar mucha comida antes de salir porque no sabíamos cuánto tiempo estaríamos en el auto. No estábamos acostumbrados a ver neveras llenas por todos lados. Luego surgió la idea de vender mercancía robada en nuestra tienda, aparte de camisetas y discos, porque siempre estábamos cortos de efectivo (se ríe).

También han elegido tocar en conciertos más pequeños aparte de los festivales y viajan mucho para sus presentaciones en vivo. ¿La salud mental también es un tema para ustedes?

Jakob: Creo que ahora manejamos los descansos un poco más estructurados. No sé si empezó con el descanso obligado de Corona, pero siento que hemos become un poco más razonables. Pero cuando hablo con otros artistas, me doy cuenta de que seguimos completamente locos. Somos altos rendidores, y no tienes que tomar una página de nuestro libro. Si alguien necesita un descanso, tenemos todo el respeto y lo permitimos, pero happens rara vez.

Lennart: Es definitivamente cierto que si necesitamos un descanso, por ejemplo para escribir un álbum, podemos tomarlo ahora. No estamos tan impulsados por la necesidad de girar porque de lo contrario toda la estructura financiera se derrumbaría. Podemos tomar un tiempo mucho más saludable. Por otro lado, la salud mental para nosotros significa que es bueno estar de gira. Siempre es estresante e intenso, pero es lo que queremos hacer y donde nos sentimos como en casa, en alguna parte del autobús de gira y en un escenario. Eso puede darte mucha fuerza. Y hemos podido mejorar mucho nuestras estructuras. Ya no conducimos por el país en nuestro propio Sprinter.

Van a volver de gira en el otoño, incluyendo shows en el Reino Unido. ¿Cómo se diferencia eso de los shows aquí?

Lennart: Los conciertos son obviamente mucho más pequeños. El público suele ser una mezcla de personas que nos descubrieron en shows de apoyo y un puñado de estudiantes Erasmus que nos vieron en Hamburgo o Múnich y están emocionados de vernos por 15 euros (se ríe). Probablemente tendrías que ir muy lejos, como Malasia, para no encontrar eso.

Por cierto, ¿es un objetivo futuro tocar más internacionalmente?

Jakob: Como hemos demostrado este año, las aventuras que nos emocionan también están justo en nuestra puerta. No tienes que hacer una gira por Nueva Zelanda, puedes simplemente ir a Bonn de nuevo. Pero me encanta descubrir el mundo a través de la música. No soy realmente un viajero, así que si alguien nos ofreciera una gira por Japón la semana que viene, empacaríamos nuestras maletas immediately. Me encantaría, pero no lo pondría en mi lista de deseos, eso sería presuntuoso. Luego no apreciaría el privilegio que ya tengo de vivir esta vida.

Lennart: El año solo tiene 365 días y estamos completamente booked. Es importante para nosotros no solo tocar en Múnich, Hamburgo, Leipzig y Berlín, sino también en Fulda, Tréveris o Tubinga. Si funciona, diríamos que sí immediately, pero también no tenemos la capacidad de pensar en una gira por Argentina en este momento.

Jakob: La realidad es que las bandas que viajan al extranjero y vuelven felices, dando la impresión de que lo han logrado, generalmente gastaron 100,000 euros para hacerlo realidad. Financieramente, aún no estamos en esa posición (se ríe). Esa es la realidad para las bandas que trabajan en un contexto DIY y esencialmente hacen todo ellas mismas.

Lennart: En cuanto al título "Canciones Tristes Sofisticadas", podría sugerir una balada sombría y sofisticada, pero nuestras canciones están profundamente capa

Lea también: