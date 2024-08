- Debido a Elon Musk, la cadena de farmacias Rossmann "ya no compra Tesla".

No debería sorprender – ciertamente no al CEO Elon Musk. Sin embargo, perhaps only fully comprenda el daño que está causando con sus mensajes políticos radicales y su abierto respaldo a Donald Trump más adelante – si es que llega a hacerlo. Como ya informó la estrella, un número creciente de clientes y fans anteriores de Tesla están dando la espalda a la marca. Ahora, un cliente de flota que había adquirido vehículos de la marca en el pasado, la cadena de tiendas Rossmann, también lo está haciendo. En un comunicado dramático, la empresa anuncia que no adquirirá más modelos Tesla.

"Elon Musk no oculta su respaldo a Donald Trump. Trump ha descrito repetidamente el cambio climático como una broma – una postura que está en clara contradicción con la misión de Tesla de contribuir a la protección del medio ambiente a través de la producción de vehículos eléctricos", dice Raoul Roßmann, portavoz de la dirección, en el comunicado de la cadena.

Aunque no se desharán de inmediato de todos los vehículos Tesla, como la empresa de alquiler de coches estadounidense Hertz, solo considerarán "fabricantes y modelos alternativos" en el futuro. Rossmann le dijo a la estrella que actualmente hay 34 Teslas en la flota. En total, hay alrededor de 800 coches de pasajeros. Rossmann no especificó el daño financiero que Tesla podría sufrir por las adquisiciones planeadas que ahora se están haciendo en otro lugar.

La postura política de Elon Musk tiene "consecuencias de gran alcance"

Un portavoz de Rossmann explica: "Somos conscientes de que no somos un gran comprador. Pero utilizamos nuestras oportunidades para posicionarnos con una postura clara: la palanca principal para contrarrestar el cambio climático está en la política. Porque solo con la ayuda de una política y legislación sensatas se pueden iniciar cambios sostenibles y efectivos. Un buen ejemplo es la regulación de metano que la UE adoptó en 2024, que obliga a las empresas de petróleo y gas a inspeccionar regularmente sus instalaciones para identificar y reparar fugas de metano, ya que alrededor de una tercera parte del actual calentamiento global se atribuye a emisiones de metano evitables, entre otros, en la producción de gas y petróleo. Si un CEO como Elon Musk respalda a un candidato presidencial como Donald Trump, que descarta el cambio climático como una 'broma', esto tiene consecuencias de gran alcance".

Con la decisión de Rossmann, Tesla pierde a otro cliente corporativo muy importante para la venta de vehículos en grandes cantidades. Además, por supuesto, es perjudicial para la imagen de un fabricante de coches cuando otras empresas declaran públicamente que quieren evitarlo.

De manera similar, la empresa alemana de alquiler de coches Sixt y la empresa estadounidense Hertz ya no trabajan con Tesla. Aunque esto no tiene un trasfondo ideológico, también causa un agujero en los libros de pedidos del fabricante de coches (saber más aquí).

Más y más personas están evitando Tesla por Musk – no por los coches

La resistencia contra el CEO está creciendo en las redes sociales. Con cada publicación en su plataforma X, anteriormente Twitter, contra los políticos estadounidenses, cada video falso, cada teoría de la conspiración compartida y cada ataque a su hija Vivan Jenna Wilson, está perdendo a potenciales clientes que no quieren proporcionar más fondos para sus presuntas campañas de donaciones para el candidato presidencial estadounidense Donald Trump.

Esto es desastroso para Tesla, ya que los coches –excepto el Cybertruck– son en realidad muy sólidos y consistentemente adecuados para el uso diario, y han tenido una ventaja técnica durante mucho tiempo, atrayendo a muchos fans. Esto no ha cambiado. Sin embargo, Musk ha sido la figura

Lea también: