- Debido a ciertas razones, decidió eliminar su cuenta de Twitter una vez más.

Jenna Ortega, famosa por su papel en "Miércoles" de Netflix, encabezará el próximo filme de Tim Burton (66 años), "Beetlejuice Beetlejuice", en septiembre. Ortega, una actriz estadounidense de 21 años, está causando revuelo en la industria del entretenimiento. Durante una conversación en el podcast "Interview" del "New York Times", compartió algunas experiencias inquietantes que tuvo en la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter.

Jenna Ortega encontró contenido explícito generado por IA de sí misma

Ortega fue animada a crear una cuenta de Twitter a una edad temprana para mejorar su imagen pública. Sin embargo, a los 14 años, encontró "contenido alterado" de sí misma cuando era más joven. Cuando el entrevistador sugirió que podrían ser "imágenes generadas por IA, de naturaleza sexual", Ortega confirmó: "Sí, absolutamente".

Además, Ortega reveló que recibió su primer mensaje explícito a los 12 años, que contenía una imagen de los genitales de un hombre. Continuó: "Y eso fue solo la punta del iceberg".

"Fue repulsivo y me sentí incómoda", continuó Ortega. Estas y otras experiencias inquietantes la llevaron a desactivar su cuenta de Twitter hace unos dos o tres años. El lanzamiento de "Miércoles" en Netflix solo agravó la situación, ya que era bombardeada constantemente con "imágenes y fotos extrañas".

"Así que decidí eliminarla porque no podía responder sin encontrarme con ese contenido. Un día me desperté y pensé: ya no necesito esto. Entonces, lo cancelé".

