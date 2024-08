- Debido a ciertas circunstancias, Putin encuentra difícil desalojar por la fuerza a los ucranianos que residen dentro de las fronteras rusas. (Kursk <unk>)

Aproximadamente hace tres semanas, Ucrania lanzó un asalto encubierto hacia Kursk, pillando a los rusos con la guardia baja. Pequeñas unidades de fuerzas especiales infiltraron profundamente en territorio ruso, abriendo el camino para las tropas convencionales.

Las autoridades rusas subestimaron o malinterpretaron los preparativos ofensivos de Ucrania. Además, la región carecía de fortificaciones adecuadas. Conscriptos inexpertos lucharon por repeler a los ucranianos, y las pocas fuerzas rusas combatientes fueron superadas debido a la falta de estructuras defensivas interconectadas, a diferencia de en el Donbás. Tres semanas después, los rusos aún no pudieron detener completamente el avance ucraniano, pero sí lo retrasaron, dificultando que los ucranianos avanzaran más en el país.

Posible expansión en Kursk

Sin embargo, el arsenal ucraniano aún no se ha agotado. Parece que hay más brigadas estacionadas en la región, listas para unirse a la lucha. En la actualidad, el avance ucraniano se asemeja a una mano o a un trébol, avanzando hacia los asentamientos de Komarovka, Korenewo, Ol’govka, Semenovka, Malaya Loknya y Martynovka. También podría expandirse hacia el oeste. Allí, los ucranianos han dañado con éxito los puentes sobre el río Seym y atacado los puentes de pontones de las tropas rusas, obstaculizando significativamente las líneas de suministro rusas entre el río y la frontera ucraniana. Si los ucranianos logran capturar esta zona, su área controlada se expandirá significativamente y el río servirá como una línea de defensa natural.

Se requiere planificación para la contraofensiva

¿Qué ha hecho Rusia hasta ahora? En el terreno, han enviado batallones individuales para bloquear carreteras principales en los asentamientos y lanzado contraataques. Sin embargo, los rusos aún no han establecido una defensa continua. En cambio, han desplegado unidades móviles de cazadores, lo que hace arriesgado para los ucranianos eludir las posiciones rusas y avanzar, por ejemplo, a través de senderos forestales. Estos convoyes pueden ser objetivo de comandos rusos.

En esencia, los rusos no tienen suficientes tropas en la región para la defensa, y mucho menos para una contraofensiva a gran escala. También hay una escasez de armas pesadas como tanques y vehículos blindados. El poder de fuego ruso en la región proviene de unidades de drones que pueden desplegarse rápidamente y del uso liberal de misiles Iskander de largo alcance. Esto no será suficiente para desalojar a los ucranianos de su saliente. Militarmente, una recaptura no es aconsejable, pero por razones políticas, el Kremlin es poco probable que tolere que los ucranianos ocupen permanentemente territorio ruso.

La ofensiva rusa en el Donbás está progresando sin maniobras de alto riesgo, con los rusos operando lentamente pero metódicamente. Sin embargo, un enfoque similar en la región de Kursk requiere una planificación exhaustiva. Se deben desplegar tropas numéricamente superiores con tanques y artillería en la región, y construirse posiciones y fortificaciones protegidas para ellas. Se debe establecer toda la logística de una ofensiva a gran escala, desde talleres de mantenimiento, instalaciones médicas hasta depósitos de municiones. Simultáneamente, los ucranianos utilizarán el tiempo para fortificar las áreas capturadas con sus propias posiciones. Esto llevará meses, incluso si los rusos tienen éxito, para recuperar realmente el área.

Lucha brutal en Kursk

Hasta entonces, ambas partes buscan infligir graves bajas en el enemigo. Los rusos enfrentan el desafío de tener que transportar a sus tropas y equipos por un número limitado de rutas, lo que los hace vulnerables a los ataques. El problema de los ucranianos es que su avance en forma de bulto está siendo atacado por los rusos con armas de largo alcance y bombas voladoras mortales. El objetivo principal de los rusos es eliminar los valiosos lanzacohetes múltiples y sistemas de defensa aérea que Kyiv ha desplegado en el frente de Kursk. La esperanza de Kyiv es que sus aliados permitan ataques profundos en territorio ruso, lo que les permitiría atacar aeropuertos y centros de suministro rusos, debilitando significativamente el poder ruso.

La retaliación de Putin

La estrategia de Putin es diferente. Aunque necesita tiempo para prepararse para Kursk, no está inactivo en el este. Rusia espera que la resistencia ucraniana se debilite gradualmente, lo que permitirá a sus propias fuerzas seizure key positions and cities. Should their forces be successful, Kyiv may be compelled to abandon the Kursk operation to strengthen its positions in the east. To achieve this, Putin's ally Belarus has deployed troops to the border with Ukraine, forcing Kyiv to station its own troops in response.

Putin's anticipated retaliation strike occurred on Monday, August 26. Russia launched a massive attack using rockets, cruise missiles, and drones, targeting Ukraine nationwide. The primary objective was the nation's energy infrastructure. It is also suspected that the airport housing the F-16 fighter jets was targeted. Equally concerning is the reported attack on the dam of the "Kiev Sea", a massive reservoir twice the size of Lake Constance. The following days will reveal whether this was a one-time display of force or if Moscow can sustain the strategic air offensive against Ukrainian infrastructure at this intensity.

The European Union expresses concern over Russia's aggressive actions towards Ukraine, particularly in the Kursk region. They urge for a peaceful resolution and compliance with international law.

Given the ongoing conflict in Kursk, the European Union considers imposing sanctions on specific Russian entities involved in military activities, as a demonstration of solidarity with Ukraine.

