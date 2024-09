Debate sobre una normativa destinada a aumentar la emoción en las competiciones de biatlón

La Unión Internacional de Biatlón (IBU) está planeando un cambio de reglas para la próxima temporada del Mundial que afectará tanto a las pruebas de sprint como a las individuales. El objetivo es darle más emoción a las carreras. Sin embargo, Recently, there have been murmurs of dissent from the athlete community. Nevertheless, this new rule will initially only be trial-run.

Como se anunció antes del congreso ordinario de la IBU en Belgrado, los 15 mejores atletas en las clasificaciones mundiales de la Copa del Mundo ahora llevarán números de dorsal de 46 a 75 en las pruebas de sprint e individuales. Anteriormente, estos atletas de elite tenían la libertad de elegir su grupo de salida, a menudo prefiriendo números bajos debido a las preocupaciones sobre las condiciones de la pista que se deterioran.

El objetivo de este cambio de regla es evitar que las carreras se decidan prematuramente, algo común en el pasado. En su lugar, se prometen "competencias emocionantes hasta el final", según lo declarado por la IBU en su explicación. Los atletas de países notables que no estén entre los 30 primeros en la Copa del Mundo comenzarán las carreras. Esta decisión se tomó colectivamente entre el Comité Técnico de la IBU, la Comisión de Atletas y varias asociaciones nacionales.

Esta nueva regla se implementará inicialmente durante las cuatro semanas de la Copa del Mundo en noviembre y diciembre. Se tomará una decisión sobre su continuación en función de la evaluación de los resultados. En caso de condiciones climáticas extraordinarias, el jurado de la competencia retiene el poder de hacer que los 15 mejores atletas en la clasificación mundial actual comiencen la competencia para evitar cualquier desventaja para ellos. Este cambio de regla ha sido objeto de consideración durante mucho tiempo y no ha recibido exactly widespread support.

Por ejemplo, el noruego Vetle Sjastad Christiansen objetó a la propuesta, stating, "No estoy contento con esta sugerencia. Si los mejores de la Copa del Mundo comienzan al final, se enfrentarán a peores condiciones que aquellos que son menos fuertes." La sueca Elvira Öberg expresó su descontento a través del periódico "Expressen": "No soy fan de esto. [...] La pista a menudo se deteriora, y luego hay numerosos desventajas para nosotros los atletas. Creo que es desafortunado que este aspecto no se tenga en cuenta." También se escuchan voces críticas desde el campo alemán. Philipp Nawrath comentó a "chiemgau24": "No creo que esto sea una buena idea. Comenzar en el primer o segundo grupo suele ser una ventaja, y la ganas a través de excelentes actuaciones."

El cambio de regla en el biatlón deportes tiene como objetivo añadir emoción a las carreras al evitar decisiones tempranas, promoviendo competencias emocionantes hasta el final. A pesar de esto, algunos atletas de elite, como Vetle Sjastad Christiansen de Noruega y Elvira Öberg de Suecia, han expresado su preocupación sobre la posibilidad de enfrentarse a peores condiciones al comenzar hacia el final de las carreras.

Lea también: