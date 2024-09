De una residencia opulenta a una vivienda confinada: Un vistazo al encarcelamiento que actualmente experimenta Sean "Diddy" Combs.

Al despertar, se encuentra frente a paredes de bloques de cemento color hueso en lugar de la decoración que adornaba sus lujosas mansiones, como compartió Michael Cohen, quien anteriormente fue abogado del presidente Donald Trump, con CNN el miércoles.

Cohen está familiarizado con el entorno. Es uno de varios presos de alto perfil que han pasado tiempo en el centro de detención metropolitana de la ciudad de Nueva York. Este centro también ha sido un hogar temporal para la cantante R. Kelly, "Broker de fármacos" Martin Shkreli, la socialité Ghislaine Maxwell, el antiguo empresario de criptomonedas Sam Bankman-Fried y el rapero Fetty Wap. En la actualidad, el presunto líder del cártel Ismael “El Mayo” Zambada García se encuentra allí, a la espera de su juicio por cargos de asesinato y tráfico de drogas.

Un juez federal rechazó la solicitud de fianza de Combs el miércoles, indicando que la propuesta presentada por su equipo legal no abordaba adecuadamente las preocupaciones del tribunal sobre posible manipulación de testigos u obstrucción. El juez Andrew Carter expresó que ninguna condición podría disminuir el riesgo en el caso de Combs, por lo que permanecerá en custodia federal hasta su juicio por conspiración de racketeering y tráfico sexual.

A pesar de que no se ha confirmado una fecha de juicio, es incierto cuánto tiempo Combs permanecerá encarcelado en la prisión de Brooklyn después de la negativa de la fianza del miércoles.

Sin toques suaves en la incarceración

Notorio por sus condiciones de vida miserables, escasez de personal, agresiones entre internos y cortes de energía, la prisión de Brooklyn es el único centro de corrección federal que atiende a la vasta población de la ciudad de Nueva York. Después de que el Bureau of Prisons cerrara su complejo de Manhattan después del suicidio del millonario financiero Jeffrey Epstein en 2019, esta instalación es actualmente la única opción de la ciudad.

Durante la audiencia del miércoles, el abogado de Combs, Marc Agnifilo, argumentó que las condiciones del centro de detención dificultarían la preparación de su cliente para el juicio.

Construido en la década de 1990 para abordar la superpoblación en las prisiones de la ciudad de Nueva York, el Centro de Detención Metropolitana alberga a los internos que esperan juicio en los tribunales federales de Brooklyn y Manhattan.

“Actualmente está durmiendo en una cama de acero con un colchón de 1.5 pulgadas, sin almohada, en una celda de 8 x 10 pies que está lejos de estar limpia”, dijo Cohen a CNN el miércoles. Cohen, quien estuvo en la Unidad de Custodia Especial de la prisión en 2020, explicó que a los presos se les da un espacio de 3 x 5 pies para moverse en sus celdas.

“Por el momento, no hay libros disponibles, lo que hace que sea difícil para él”, describió Cohen los primeros días de Combs en la instalación.

La prisión pintada como “Infierno en la Tierra”

En junio, un interno que esperaba juicio por cargos de armas, Uriel Whyte, fue apuñalado hasta la muerte por otro interno, según un comunicado de prensa del Bureau of Prisons. Un mes después, el interno Edwin Cordero resultó gravemente herido en una pelea dentro de la prisión, lo que llevó a su abogado a etiquetar el Centro de Detención Metropolitana como “una prisión federal superpoblada, subfinanciada y descuidada que es un infierno en la Tierra” en un informe a The New York Times.

En enero de 2019, un corte de energía de una semana dejó la instalación correccional en un estado de crisis, dejando a los internos en una oscuridad casi total y expeli

