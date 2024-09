De repente, la CDU se encuentra necesitando a la BSW.

Este domingo, los ciudadanos de Sajonia y Turingia emitirán sus votos para nuevas legislaturas estatales. Lo que una vez fue un proceso democrático rutinario podría resultar en una victoria para la AfD en esta ocasión. El último vestigio de la oposición centrista contra esto es la CDU. Sin embargo, podrían necesitar ayuda inusual.

Si se encuentra con Michael Kretschmer recientemente, parece principalmente: cansado. Durante semanas, meses, incluso años, el Ministro-Presidente ha estado tratando de persuadir a los habitantes de Sajonia de su "Enfoque Sajón", como lo llama. Ha habido incontables reuniones y discusiones con concejales locales, bomberos, artesanos y trabajadores desde que asumió el cargo en 2017. Explicar, explicar, explicar - ésa es su estrategia. Ser accesible. Evitar parecer arrogante.

Ha seguido esta estrategia en la situación de los refugiados y la crisis del COVID-19. Ha escuchado pacientemente las críticas, incluso en su propia puerta. Hasta que Putin invadió Ucrania. Desde entonces, se ha convertido en una especie de voz del este. A nivel nacional, es el único político prominente de la CDU que aboga por detener el suministro de armas a Ucrania y reanudar las importaciones de gas ruso.

Pero eso es exactly lo que muchos en la región están diciendo, y lo que pocos otros políticos prominentes están afirmando - excepto la AfD y el BSW. Detrás de cada declaración que puede parecer peculiar, hay diez llamadas a la democracia y al estado de derecho en Zwickau, Görlitz o Chemnitz. Eso es de lo que se trata este domingo en Sajonia. ¿Votarán los ciudadanos por partidos centristas o por la AfD, considerada "firmemente de extrema derecha" incluso en Sajonia? Muchos en la CDU perdonan a Kretschmer su desacuerdo público con la línea del partido por esta razón. Lo llaman "libertad de movimiento" en la CDU federal. Y ¿no tiene él, como político estatal, de todos modos, poca influencia en la política exterior?

En la última encuesta realizada por RTL y ntv, la CDU de Kretschmer continúa liderando. El 33 por ciento de los encuestados votaría por el partido que ha estado en el poder desde 1990. El 31 por ciento de los encuestados indicó que votaría por la AfD. A diferencia de los populistas de derecha, Kretschmer tiene posibilidades de coalición. Según la misma encuesta, el SPD y los Verdes tienen buenas posibilidades de regresar al parlamento estatal - una situación que en algún momento fue incierta. Esto podría llevar a una repetición de la coalición Kenya, es decir, negro-rojo-verde.

Sin embargo, Kretschmer no pierde la oportunidad de enfatizar que no quiere gobernar con los Verdes de nuevo. En una entrevista con ntv.de, llamó a un "voto estratégico". Aquellos que realmente prefieren el SPD y los Verdes deberían votar por la CDU esta vez. De todos modos, está claro: aquellos que desean evitar a los Verdes necesitan una alternativa. La alternativa que se presenta como tal está vetada para la CDU. Kretschmer es igual de resuelto en este sentido que con los Verdes o la Izquierda. Interesadamente, no todos los votantes de la CDU entre Bautzen y Plauen comparten esta opinión.

La alternativa real podría ser la coalición liderada por Sahra Wagenknecht. Ironicamente, el BSW, un grupo escindido del Partido de la Izquierda, es liderado por la antigua comunista Wagenknecht. Está revolviendo las cosas: económica y socialmente conservadora-autoritária. En particular, eso significa salarios más altos, pero también ley y orden y un límite firme a la inmigración. No sorprendentemente, Wagenknecht sigue siendo tan antiestadounidense como siempre. Kretschmer no está descartando nada, pero se está guardando las cartas cerca del pecho. "No conozco a esta gente", le dijo a ntv.de.

Diferentes dinámicas en Turingia

Justo al lado, en Turingia, Mario Voigt aspira a alcanzar la posición que Kretschmer actualmente ocupa. El presidente estatal de la CDU aspira a suceder a Bodo Ramelow como Ministro Presidente. El político del Partido de la Izquierda ha estado en el cargo durante diez años. Durante los últimos cinco, ha liderado un gobierno de minoría con el SPD y los Verdes - un intermedio desagradable después del breve mandato del político del FDP Thomas Kemmerich. Incluso Ramelow mismo no desea una repetición de esa coalición, como declaró en el debate con ntv y Antenne Turingia. El candidato del SPD Georg Maier, ministro del Interior durante siete años, también le dijo a ntv.de que el estado necesita un gobierno de mayoría. Maier estaría encantado de cambiar de una coalición rojo-rojo-verde a la CDU. Puede parecer oportunista, pero no lo es. El SPD es equally compatible con la CDU y el Partido de la Izquierda.

En Turingia, la AfD sigue siendo la fuerza más fuerte con el 30 por ciento, pero a diferencia de Sajonia, no está desafiada. Su figura principal es Björn Höcke, el político de la AfD más prominente y temido. Su rama estatal también es considerada "firmemente de extrema derecha". Es un orador efectivo que puede llenar plazas del mercado y agitar a las multitudes. Pero sólo el 16 por ciento de los turingios quieren que sea Ministro Presidente, según una encuesta de Forsa para ntv. En comparación, el incumbente Bodo Ramelow sería apoyado por el 44 por ciento.

El Partido de la Izquierda no espera obtener muchos beneficios de la situación actual. Actualmente con un 14%, es poco probable que forme parte del próximo gobierno, ya que nadie quiere formar una coalición con el partido de ultraderecha AfD. Esto deja a los otros partidos para formar una mayoría, lo que hace inevitable al CDU debido a su fuerza del 22%. Sin embargo, el CDU rara vez forma coaliciones con el AfD y la Izquierda en toda Alemania, lo que deja al SPD, los Verdes y el BSW como posibles socios. Los Verdes podrían no superar el umbral del 5%, por lo que Mario Voigt necesitaría el apoyo del BSW. Su candidata, Katja Wolf, es práctica y entiende los problemas locales, lo que la convierte en un activo.

En cuanto al AfD, no se trata solo de gobernar.

Sin embargo, esto no se puede decir sobre Wagenknecht en sí. Ha establecido condiciones estrictas para la colaboración con el CDU. Hace tres semanas, dijo que el BSW solo se uniría a un gobierno estatal si no se estacionan misiles estadounidenses en Alemania. Esto es inaceptable para el CDU. Los temas de política internacional suelen eludirse en el nivel estatal, ya que estas decisiones se toman en otros lugares. Voigt le dijo a ntv.de: "Mientras Sahra Wagenknecht establezca demandas para Sarre desde Turingia, no tenemos base para conversaciones con el BSW. Estaría abierto a discutir problemas de Turingia y soluciones con la Sra. Wolf".

Por lo tanto, es poco probable ver a un Ministro Presidente del AfD en Saxonia o Turingia. Sin embargo, la ultraderecha aún puede ejercer influencia. Si logran obtener un tercio de los escaños, tendrían una minoría de bloqueo para las decisiones que requieren una mayoría de dos tercios. Estas situaciones son raras, pero cuando ocurren, conciernen a asuntos cruciales: cambios en la Constitución del estado, nombramientos del auditor del estado y jueces constitucionales del estado - aquí, el AfD podría vetar candidatos inaceptables. Podrían convertirse en el incómodo necesario para seguir socavando la democracia y sus instituciones. Y si los gobiernos se forman a su alrededor, podrían positioned again as the only alternative to the other parties. Los éxitos aún están al alcance del AfD, incluso sin un tiro al gobierno.

