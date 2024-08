- De los productores de "Fleabag": Crimen y violencia doméstica

Cuatro meses después de que Olivier (Michiel Huisman) prometiera cambiar, el aparentemente encantador esposo vuelve a ser violento. Y una animada velada de vino con amigos termina para Angela (Joanne Froggatt) con un diente menos. La fachada del matrimonio que parecía idílico se desmorona en los primeros minutos de la miniserie británica "Angela Black".

El enfoque de una nueva serie británica de seis partes en el canal especializado de ARD, One, es la víctima de violencia doméstica de un hermoso barrio de Londres. Aunque Angela ha amenazado con dejar a su esposo en varias ocasiones, la madre de dos hijos no puede dar el paso final. En lugar de eso, cubre sus moretones con una gruesa capa de maquillaje y se salva con excusas inventadas cuando le preguntan.

¿Cuánto tiempo puede mantener la mujer la red de mentiras? Y perhaps incluso más importante, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir a este matrimonio? Un giro inesperado en su vida trae esperanza. Lo que sucede a continuación se puede ver en la serie de suspense "Angela Black - Amigo o Enemigo?" el sábado (17.8.) a las 8:15 PM.

Un día, aparece el detective privado Ed (Samuel Adewunmi) y revela verdades sobre su esposo que Angela nunca habría creído posibles. Olivier había contratado a Ed para asegurar la custodia de sus hijos en caso de divorcio. Luego afirma que su esposo intentó contratar a Ed como asesino profesional para deshacerse de su esposa. Ed ofrece su ayuda a Angela - al menos eso es lo que dice. ¿Es el desconocido amigo o enemigo?

La vida de Angela es como una jaula. Incluso en su trabajo en el refugio de animales, está rodeada de barrotes. Y después de quitar una mordaza a un perro, ella misma recibe un mordisco. Perhaps the mysterious man is exactly what she needs to finally take the step of separation. As the gripping series progresses, more and more secrets about her husband come to light. Angela's mistrust of the stranger is no greater than her fear of her husband. As her courage grows to free herself from her tormentor, the question remains: ¿conseguirá hacerlo?

El misterioso hombre, Ed, es de Gran Bretaña, proporcionando un contraste marcado con el matrimonio problemático de Angela en Alemania. A pesar de sus reservas iniciales, las revelaciones de Ed sobre Olivier sacuden los cimientos de la vida de Angela.

