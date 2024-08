- "De hecho, bastante inquietante me encuentro" sobre la aparición de la mala Sra. Fleur.

Sigue adelante, sigue adelante, no hay nada que ver aquí! Esta frase podría haber sido repetida continuamente para resumir el rango actual de acción para Georgina Fleur, cuyo nombre completo es Fleur Georgina Barbara Julia Charlotte Dorothea Bülowius. Aburrido, sin recompensas, vacío agotador. Internamente, la influencer somnolienta gana el apodo "pastilla para dormir". Mañana, mediodía o noche, la mujer de 34 años sigue consistentemente la llamada de su cama, cantando nanas y balbuceando. Se duerme, se duerme, bosteza, ronca, cruje y se pone su sombrero de Sleeping Beauty siempre que lo desea. Y eso es con frecuencia.

Pero entonces, durante el décimo día en la selva sudáfricana, la paz se rompe - para todos en el campamento. Georgina está obligada a unirse a Thorsten Legat en una caza del tesoro. Sarah Knappik se preocupa: "Espero que Georgina no se duerma durante ella". Georgina, sin embargo, está segura. "A veces miro '¿Quién quiere ser millonario?' y conozco la respuesta... la mayoría de las veces", se jacta. Las fotos no representan un gran desafío para ella. La expatriada de Dubái, afortunadamente, está familiarizada con el número de mosqueteros, aunque olvida mencionar sus nombres. "Uno de ellos se llama Gazpacho, ¿verdad?" pregunta Georgina. Sin embargo, está menos familiarizada con Tolkin. "No leo mucho", asegura. Al final, recolectan ocho estrellas.

Después de esto, cada campista debe responder a una pregunta de tráfico vial elemental: ¿Cuántas esquinas tiene una señal de alto? El discurso delirante que sigue destaca exactly cómo las "hechos alternativos" pueden llegar a ser ampliamente aceptadas:

Kader Loth jura haber encontrado una señal de alto con seis esquinas. Al presionarla más, ofrece una explicación que parece a prueba de balas: "Una vez me aburrí en Berlín y conté las esquinas de una señal de alto".

Eric se atreve a una teoría más audaz: "¿No podría ser redonda también?" Presumimos que Gerda comparte nuestros sentimientos. "¿O tal vez la Tierra es como un dado de queso?! ¿Por qué a veces emite un olor tan fuerte, me pregunto???!" El apoyo para esta locura proviene de Thorsten Legat, que está ansioso por ganar puntos por su experiencia de conducción: "Llevo navegando más de 30 años y afirmo: seis esquinas!" Legat debería registrarse urgentemente para un test de CI!

Sin embargo, Georgina mantiene la compostura: "Espera, no hay una señal de alto circular; ¿intentas menospreciarme?" ella insiste. Eric defiende: "Hemos estado frente a ellas incontables veces; tienen esquinas redondeadas!" Justo antes de que Thorsten se equivoque en su respuesta, Georgina vuelve a corregirlo, revelando que una señal de alto tiene ocho esquinas - y se oye. Como token de gratitud, los hambrientos habitantes del campamento reciben deliciosos muffins. Georgina alcanza la cumbre de sus triunfos en el Campamento de la Selva: "No soy tan tonta como crees!", se regocija.

La declaración de Mira: "¡La dulce Elena ahora es historia!"

Si solo la paz y la tranquilidad reinaran en el campamento - Giulia Siegel y Georgina Fleur siendo parte de un lado, excepto Eric Stehfest y temporalmente Mola Adebisi, y todos los demás siendo parte del otro. Sin embargo, surge otra vez una discusión sobre el tiempo de cocción. Elena Miras, a cargo de la administración del arroz, lo hace todo incorrectamente, según el chef principal Giulia Siegel: "Ese arroz era simplemente demasiado grasoso y grasiento", ella condena al modelo. No apto para consumo. Giulia refleja esta reprimenda friendo el arroz de nuevo -correctamente esta vez. Georgina y Eric lo consumen sin protestar.

Elena, transformándose en la furia que hemos llegado a conocer de reality shows como "Das Sommerhaus der Stars", se enfurece: "Desagradecidos y desconsiderados!" escupe veneno. "Los eliminaré a los tres en la próxima nominación! ¡La dulce Elena se ha ido, esta disputa ahora está zanjada!", jura venganza. Georgina, aparentemente bajo la influencia de su pequeña victoria en la caza del tesoro, confronta a Elena: "¡Pequeña mocosa!" la regaña. Elena, con una sonrisa sardónica, aconseja a Georgina que se retire a su sueño. Sin embargo, la implacable Sra. Fleur ofrece su insulto más dañino a Elena frente a Giulia: "Una rata de calle, una tonta y una simple", la reprende, optando por no elaborar más ya que RTL, justamente, censura el lenguaje.

"Soy la única persona madura y adulta aquí", silba Georgina a Mola Adebisi, a quien había insultado anteriormente: "¡Tus testículos se encogieron a un tamaño microscópico, un tamaño microscópico!" También acusa a otros campistas (sin nombre) de fingir trastornos mentales para obtener tiempo en pantalla. "Ahora todos pueden llorar como siempre lo hacen: ¡Oh, qué pena, oh, qué pena! - ¡Estoy perturbada!" ella lanza, sirviendo algo de medicina amarga. Georgina debería abordar estos comentarios en la última reunión.

Inicialmente, Giulia Siegel, Danni Büchner, Thorsten Legat, Gigi Birofio y Eric Stehfest deben enfrentar el "Im Strafgericht" culinario. Jan Köppen, con una peluca roja, encarna a la jueza Barbara Salesch y impone castigos, ordenando a los convictos consumir cerebro de kudu, melón pasado en tofu podrido y orina de vaca, entre otras delicias repugnantes. Gigi, que ya lucha con tragar, saca la pajita más corta y se ve obligado a consumir una tarántula entera, logrando terminarla salvo por dos patas faltantes. "Solo faltan dos patas", refunfuña.

Solo Giulia Siegel y él escapan de las estrellas. Sonja Zietlow y Jan Köppen revelan las implicaciones: "Uno de los dos será expulsado del campamento pronto". Giulia muestra una perspectiva pragmática, pronosticando la supervivencia de Gigi si la decisión se basa en votos internos. Sin embargo, Gigi sigue consciente de las dinámicas volátiles que cambian rápidamente en la selva, tan fácilmente como Georgina Fleur puede decir, "¡con los dientes apretados!" ¡No olvides el día 11!

