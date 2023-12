De cuidados intensivos a la parrilla de F1, el extraordinario regreso de Alex Albon

Mientras mantienen la concentración durante toda una carrera, soportan enormes cantidades de fuerza g, velocidades de aproximadamente 300 km/h y la pérdida de varios kilos de masa corporal debido a la deshidratación.

Sólo tres semanas después de sobrevivir a una estancia en cuidados intensivos, el piloto de Williams Alex Albon se pondrá al límite este fin de semana en el Gran Premio de Singapur, la carrera más difícil del calendario.

Durante el fin de semana del Gran Premio de Italia del mes pasado, Albon enfermó de apendicitis y fue trasladado al hospital para ser operado.

Pero sufrió complicaciones postoperatorias que le provocaron una insuficiencia respiratoria y fue trasladado a cuidados intensivos con ventilación mecánica, según anunció posteriormente su equipo.

"Estuve en contacto con su familia el sábado por la noche", declaró su compañero de equipo George Russell a la BBC a principios de esta semana, "porque en un momento dado todo parecía muy aterrador".

Y así, ese domingo por la tarde, el piloto de 26 años se despertaba en el hospital en lugar de correr en el famoso circuito de Monza.

"Me desperté más o menos 30 minutos antes del comienzo de la carrera", dijo, según Sky Sports. "Fue frustrante de ver, y el ritmo cardíaco subió un poco. Me estaban vigilando y me dijeron que tenían que apagarlo".

Tras recuperarse en el hospital durante dos días más, Albon recibió el alta y regresó a casa.

"Los médicos hicieron un trabajo increíble. Estoy muy agradecido de que consiguieran que me recuperara y saliera del hospital el martes. Desde entonces estoy en Mónaco y he empezado a caminar", dijo en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Desde entonces, Albon se ha centrado en el Gran Premio de Singapur, documentando su preparación en las redes sociales con vídeos desde una cámara de crioterapia y el gimnasio.

"Es bastante complicado porque básicamente estás esperando a que tus pulmones se recuperen. Y, al mismo tiempo, tu cuerpo no puede moverse tan bien como normalmente", dijo, según Sky Sports.

"No puedes volver al entrenamiento normal sin más, tienes que hacerlo poco a poco. Empezamos a forzar el lunes pasado. Traté el entrenamiento y la recuperación como un trabajo de 9 a 5".

"Día a día iba mejorando. La verdad es que no creíamos que Singapur fuera posible, pero con la velocidad de la recuperación, sin duda lo ha sido".

"Siento que estoy preparado, y no estaría aquí si no creyera que puedo competir".

Albon corrió por última vez en el circuito urbano de Marina Bay en 2019, cuando Singapur albergó por última vez un gran premio, y terminó en sexta posición para Red Bull.

En sus primeras salidas con el coche Williams en este circuito, Albon registró un P16 tanto en los Entrenamientos Libres 1 como en los 2, y se clasificó para la carrera del domingo en P19.

"Es bueno volver al coche", dijo a su equipo el viernes. "Obviamente hace calor ahí fuera, pero me siento bien... Yo no diría que es una brisa, estaría mintiendo, pero todo el mundo está luchando por ahí.

"Pero estamos un poco fuera de ritmo. Esperábamos eso, este fin de semana, el coche no se adapta realmente a este lugar. Pero lo más importante de hoy: Me siento bien y el coche se siente bien".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com