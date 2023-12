De Berlín a Cisjordania: por qué construimos muros

En un momento de miedo, determinación, orgullo o desafío, erigimos barreras, primero emocionales y luego, a menudo, físicas.

Luego, tenemos que vivir con ellas, alrededor de ellas y a través de ellas. Vemos cómo se desmoronan, se convierten en herramientas para otros o en un lugar más de nuestro atestado y frenético paisaje.

En noviembre, para conmemorar el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, organicé una exposición para el Annenberg Space for Photography de Los Ángeles titulada "W|ALLS: Defend, Divide, and the Divine".

La idea partió de la directora de la institución, Katie Hollander, que se sentía a la vez inspirada por el aniversario del Muro de Berlín y fascinada por la evidencia de que el mundo, una vez más, parecía obsesionado con los muros, pero en levantarlos en lugar de derribarlos.

Los días que rodearon al 9 de noviembre de 1989 marcaron un momento decisivo para la gente de cierta generación.

Por supuesto, el hecho de que fuera televisado y documentado por tantos nos ayudó a todos a sentir que estábamos allí, en el centro de la acción. La "reunificación" no fue sólo una abstracción política o una descripción editorial; fue una cacofonía emocional de un pueblo unido, como relató la fotógrafa del Washington Post Carol Guzy, que captó a la gente celebrando aquel día (incluida la imagen superior). "La caída del Muro de Berlín fue sin duda un momento asombroso de increíble alegría para ambas partes, que habían estado separadas durante tanto tiempo", dijo Guzy.

En aquel momento de noviembre de 1989, había 15 muros fronterizos en todo el mundo. En mayo de 2018, había más de 77, según Elisabeth Vallet, profesora de geografía de la Universidad de Quebec-Montreal.

En 2020 se cumplen 35 años del Acuerdo de Schengen, que llevó a la mayoría de los países europeos hacia la abolición de sus fronteras interiores. Ahora, incluso esos muros se están reconstruyendo: ideológica, emocional y físicamente. Kai Wiedenhöfer, estudiante en Berlín en 1989, ha estado documentando -de forma sistemática, panorámica y hermosa- este estallido de construcción de muros en todo el mundo, como si tratara de entender cómo este monumental ejemplo del fracaso de un muro pudo ser olvidado casi de inmediato.

Tras décadas de trabajo, Wiedenhöfer concluye: "Es una idea primitiva la de resolver los problemas con un muro. La gente no puede hablar ni encontrar una solución, construye un muro. Pero con el tiempo, causa más problemas". Como observa la politóloga Wendy Brown en su libro "Walled States, Waning Sovereignty" (Estados amurallados, soberanía menguante), "Parece que hemos entrado en una era de intenso reborde nacionalista asegurado mediante el amurallamiento literal y figurado de los Estados-nación".

Los fotógrafos -comerciales, fotoperiodistas, conceptuales y aficionados- han captado esta proliferación de muros que definen rápidamente las líneas del horizonte de nuestras vidas. A la hora de buscar imágenes para llenar la exposición, pude recurrir a todas estas fuentes porque, dondequiera que viajemos, parece que encontramos muros levantándose o restos de sus escombros en algún lugar del paisaje, lo que confirma que los humanos siempre han construido muros, sin importar la cultura o la época. Del mismo modo, los humanos siempre han encontrado formas de romper barreras.

Está la escalada literal o el desmantelamiento, pero las intervenciones artísticas pueden ser igualmente poderosas.

Hay muchos ejemplos de graffitis y murales que transforman un muro en un lienzo o un tablón de anuncios, y luego están las performances y esculturas que utilizan incluso la valla más utilitaria como recurso poético.

En los últimos años se han realizado varias en la valla fronteriza entre Estados Unidos y México. "Teeter Totter Wall", del estudio de arquitectura Rael San Fratello, unió a personas de ambos lados ensartando balancines rosas a través de los listones de la valla para que los residentes de ambos lados pudieran compartir un paseo, revelando la interconectividad de esas comunidades.

La artista Tanya Aguiñiga inició el Proyecto AMBOS, una serie plurianual y multidimensional que contiene muchas capas de compromiso con las comunidades fronterizas entre Estados Unidos y México, desde el diálogo hasta las intervenciones artísticas.

En su obra "Tensión", Aguiñiga y Jackie Amézquita crearon una variación del tejido de cintura, una técnica precolonial que crea tensión en los hilos de urdimbre utilizando el cuerpo de la tejedora con un anclaje fijo como un poste de cama.

En lugar de un objeto inanimado, las dos mujeres hacen las veces de estructura del telar y pasan la lanzadera de un lado a otro para tejer el tejido. Este acto de pasar un objeto a través de la valla está prohibido y, con el acto de crear a través del contacto, refleja con elegancia la dependencia atada de las ciudades fronterizas y los problemas fundamentales que se introducen en la estabilidad económica cuando el contacto se militariza.

Estas comunidades y sus países están unidos básicamente por la tierra y prácticamente por la economía, aunque un muro los divida.

Pero también encontramos ejemplos de muros que unen a la gente en una comunidad, como la fotografía de Ami Vitale de dos mujeres que se encuentran en un pozo de Jaipur (India).

Como todas las fotografías de la exposición "W|ALLS", ilustra la naturaleza polivalente de un muro, desde la simple ingeniería a la estética superficial, pasando por el simbolismo subjetivo.

SHAN Wallace descubrió una historia similar y sorprendente cuando fue a Detroit a fotografiar el llamado "Muro de las 8 millas", un raro caso de políticas de préstamo discriminatorias ("redlining") que se manifiestan en un barrio y no en el mapa de un banco. Para la exposición, Wallace escribió: "El Muro de las 8 Millas creó una comunidad muy unida que se mantiene unida y lo celebra unida. Arraigada en el racismo y la discriminación, esta barrera conocida como el Muro de Detroit, el Muro de las Lamentaciones de Detroit, el Muro de Birwood o el Muro de Berlín de Detroit, es sólo un pequeño segmento de la historia de este barrio.

"Este resistente barrio de 8-Mile -lleno de familias negras, ancianos de 90 y tantos años que recuerdan vívidamente los días de gloria, padres con coches de la vieja escuela pintados de caramelo con llantas de 22 pulgadas, tías con uñas largas y ondas en los dedos, niños risueños- se ha comprometido a abrazar la historia del Muro de Detroit al tiempo que crea y reimagina una comunidad más equitativa y segura, definida por ellos en sus términos".

El año pasado por estas fechas, cuando empezábamos a asegurar las fotografías de "W|ALLS", en Estados Unidos veíamos, conmocionados y avergonzados, cómo Donald Trump cerraba el gobierno y retenía como rehenes las nóminas de los empleados federales, tratando de obligar al Congreso a darle dinero para un muro en la frontera sur. Aunque el tenor -mucha ansiedad y divisiones descarriladas- puede ser el mismo en estas fiestas, el muro fronterizo entre Estados Unidos y México parece un recuerdo lejano, sustituido por un coro de gritos contra los abusos de poder desde y a ambos lados del pasillo. Está claro que los muros siguen subiendo.

Imagen superior: La fotografía de la fotógrafa Carol Guzy muestra a gente celebrando en el desmantelado Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989.

