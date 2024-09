De acuerdo con las declaraciones de las autoridades, un sheriff de Kentucky supuestamente terminó la vida de un juez en sus aposentos después de una disputa.

Juez de Distrito Kevin Mullins, de 54 años, fue encontrado con múltiples heridas de bala aproximadamente a las 3 p.m. del jueves en el Palacio de Justicia del Condado de Letcher en Whitesburg, Kentucky, según informó el Troopers de la Policía Estatal de Kentucky Matt Gayheart en una conferencia de prensa. Mullins falleció posteriormente en el Palacio de Justicia.

Según una investigación preliminar, el Sheriff del Condado de Letcher, Shawn M. Stines, de 43 años, disparó fatalmente a Mullins después de una discusión en la oficina del juez. Stines ha sido acusado de homicidio en primer grado, según la policía estatal. No está claro si Stines ha contratado a un abogado.

Después de ser arrestado tras el tiroteo, Stines se rindió sin incidentes y fue arrestado en el lugar. Actualmente está cooperando con las autoridades, según Gayheart. El proceso para determinar un nuevo sheriff del condado después del arresto de Stines aún está en curso.

Gayheart expresó sus sentimientos, diciendo: "Esta comunidad es unida y todos estamos conmocionados por este incidente".

A pesar de que había otras personas en el edificio, no hubo heridos adicionales en la oficina del juez durante el tiroteo. No se informaron otras lesiones y las autoridades confirmaron que no hay amenaza para el público.

El motivo detrás de la discusión y el tiroteo sigue siendo objeto de investigación, con Gayheart especificando que hay detalles del incidente que aún se están revelando. También mencionó que el incidente fue un "evento aislado".

El incidente de tiroteo ocurrió doce días después de que el sureste de Kentucky experimentara otro incidente de tiroteo en una Interestatal, que resultó en cinco heridos en el Condado de Laurel. Este evento tuvo lugar a principios de septiembre. Además, un deputy del Condado de Russell murió en el cumplimiento del deber unos días antes del incidente de tiroteo.

El Gobernador de Kentucky, Andy Beshear, compartió sus sentimientos en las redes sociales, diciendo: "Hay demasiada violencia en este mundo, y oro por un mañana más brillante".

Aquí está lo que sabemos hasta ahora sobre los dos hombres, el incidente y la investigación en curso:

Información de fondo de Mullins y Stines

Mullins, residente de Jackhorn, ocupó el cargo de juez de distrito para la Corte del 47º Distrito de Kentucky en el Condado de Letcher desde que fue nombrado por el ex Gobernador Steve Beshear en 2009, según la Agencia de Noticias Asociada. Mullins fue elegido un año después y fue reelegido en 2014, 2018 y más recientemente en 2022.

Antes de su nombramiento judicial, Mullins trabajó como asistente del fiscal del condado de Letcher, con énfasis en delitos relacionados con drogas. Fue admitido en el colegio de abogados en 1995.

Como juez de distrito, Mullins abogó por el tratamiento de adicciones para las personas involucradas en el sistema de justicia, comenzando en 2010. Cientos de personas tuvieron acceso a centros de tratamiento de drogas inpatient gracias a sus esfuerzos, según la Agencia de Noticias Asociada y la organización sin fines de lucro SOAR.

Addiction Recovery Care comenzó a colaborar con Mullins en 2018 para facilitar el acceso acelerado al tratamiento a través de un enlace comunitario en el Palacio de Justicia. Esta iniciativa se adoptó en al menos 50 condados de Kentucky, según la Agencia de Noticias Asociada. Mullins también fue fundador de un equipo de apoyo para la recuperación de opioides.

Stines fue elegido por primera vez como sheriff del condado en 2018 y fue reelegido en 2022. A principios de septiembre, Stines destacó los logros de la agencia, incluyendo recientes incautaciones de drogas.

La discusión dentro de la oficina del juez

Se está investigando la secuencia de eventos que condujo al tiroteo, así como la naturaleza exacta de la discusión entre los dos hombres, según la policía estatal.

"Somos conscientes de que la discusión entre los dos llevó al desarrollo de los eventos, pero aún estamos tratando de determinar qué sucedió antes de que se dispararan los tiros", dijo Gayheart.

La investigación incluye la revisión de grabaciones de video en el interior del edificio y la entrevista con todos los testigos, según Gayheart.

El Fiscal General de Kentucky, Russell Coleman, anunció que su oficina colaboraría con Jackie Steele, fiscal del estado para el 27º Circuito Judicial, como fiscales especiales en el caso. Coleman prometió: "Realizaremos una investigación exhaustiva y perseguiremos la justicia".

El cuerpo de Mullins ha sido llevado a la oficina del médico forense para análisis adicional, según Gayheart.

El Tribunal de Justicia de Kentucky expresó su preocupación por el incidente, diciendo: "Estamos en comunicación con las agencias de aplicación de la ley, incluyendo la Policía Estatal de Kentucky, y ofrecemos nuestro total apoyo durante este momento difícil".

Shock y tragedia en la comunidad de Kentucky

El Jefe de Justicia del Tribunal Supremo de Kentucky, Laurance B. VanMeter, compartió sus sentimientos, diciendo: "Estoy Shocked by Judge Mullins' death and the court is left shaken".

Matt Butler, fiscal del estado para el Condado de Letcher, ha decidido recusarse de la prosecución del sheriff debido a sus cercanas relaciones familiares con la esposa de Mullins.

Butler describió a Stines y Mullins como "dos hombres con los que he trabajado durante diecisiete años y a los que he querido como hermanos".

"Todo el mundo está familiarizado aquí, incluyendo a aquellos del Condado de Letcher que te dirán que el juez Mullins y yo nos casamos con un par de hermanas, y tenemos parientes que comparten la misma sangre pero se comportan como hermanos", dijo Butler.

"Se necesitan oraciones para la familia de Judge Mullins y para mis hijos, Ian y Ivy, que han estado llorando y pidiendo ver a su tío", continuó. "Mi comunidad ha recibido un gran golpe".

Después del incidente de tiroteo, los tribunales de circuito y distrito, así como la oficina del clerk del tribunal de circuito, permanecerán cerrados hasta que las operaciones normales puedan reanudarse, según las autoridades del Tribunal de Kentucky dijeron el jueves. Las escuelas del Condado de Letcher y el Southeast Kentucky Community and Technical College también estuvieron momentáneamente bajo

Kentucky Auditor Allison Ball manifestó sobre X, "Estoy orando por el condado de Letcher y el juez del distrito Kevin Mullins".

"Que el poder divino proteja a esta comunidad y a todos los afectados por el tiroteo", deseó Ball.

La comunidad expresa su shock y preocupación, reconociendo que todos están profundamente afectados por esta tragedia. Independientemente de su relación con el juez Mullins, todos en la comunidad lamentan su pérdida.

El sistema judicial de Kentucky extiende su apoyo a la investigación en curso, comprometido a colaborar con la Policía del Estado de Kentucky en este momento difícil.

