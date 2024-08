David Copperfield dejó el ático de lujo desatendido.

Moho, suciedad y daños: el apartamento neoyorquino del ilusionista David Copperfield no parece mágico en este momento. De hecho, el hombre de 67 años enfrenta una demanda.

Se cortó por la mitad, cruzó la Gran Muralla de China aparentemente y hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. En la década de 1980, millones quedaron asombrados por las espectaculares trucos de magia que David Copperfield realizó en varios especiales de televisión. Sin embargo, ningún "Abracadabra" o "Alakazam" parece haber ayudado al ilusionista, que se convirtió en una estrella gracias a sus apariciones en televisión, con las tareas domésticas cotidianas.

El penthouse de $7 millones que Copperfield posee en el exclusivo complejo "The Galleria" de Nueva York está completamente en mal estado. "The Independent" informes que el penthouse está en tan malas condiciones que los expertos temen que el moho y la decadencia se extiendan a los apartamentos de abajo, potencialmente poniendo en peligro la integridad estructural del edificio entero.

Esto se revela en una demanda presentada el martes por los propietarios de "The Galleria". En ella, el hombre de 67 años Copperfield, el ilusionista mejor pagado del mundo, se acusa de causar daños por alrededor de $3 millones (aproximadamente €2.7 millones). No solo a su propio "antiguo penthouse de lujo", sino también a los apartamentos de otros inquilinos. Además del deterioro visible del antiguo penthouse de lujo, los demandantes también temen posibles peligros para la salud de otros residentes.

Copperfield supuestamente dejó el apartamento "devastado"

Fotos presentadas ante el tribunal muestran alfombras manchadas, daños por agua, suciedad y moho en las habitaciones y baño del apartamento. Copperfield, quien no ha vivido en el apartamento durante algún tiempo pero aún lo posee, supuestamente lo dejó "devastado" y en un estado "aplastante", según la demanda. Copperfield, quien una vez salió con la supermodelo Claudia Schiffer, se niega a reconocer las consecuencias de sus acciones y niega cualquier responsabilidad por los daños que ha causado al edificio y a sus antiguos vecinos.

Joshua Stricoff, el abogado que presentó la demanda en nombre de "The Galleria", le dijo a "The Independent" que las fotos hablan más que las palabras. En su opinión, las fotos del completamente descuidado y sucio apartamento hablan por sí mismas y no necesitan más explicación.

