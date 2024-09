Dave experimenta la alegría de ser padre.

Por lo general, las celebridades suelen anunciar el nacimiento de sus hijos con emoción y orgullo. Sin embargo, el anuncio del cantante principal de Foo Fighters, Dave Grohl, parece algo más contenido. La madre del recién nacido no es su pareja de largo plazo, Jordyn Blum.

Dave Grohl, exmiembro de Nirvana y actual líder de Foo Fighters, ha dado la bienvenida a un nuevo hijo a su vida. Desafortunadamente, Jordyn, su esposa de 21 años y madre de sus tres hijas de 18, 15 y 10 años, no es la madre del niño. En una publicación reciente en Instagram, el cantante de 55 años compartió: "Recientemente me he convertido en padre de una hija más, a quien amaré y apoyaré. Nació fuera del matrimonio".

Grohl enfatizó su amor por su familia, a pesar de la situación, y expresó su intención de recuperar su confianza y su perdón. Agradeció a todos por su comprensión y respeto por las partes involucradas. Sorprendentemente, los comentarios en su publicación de Instagram están desactivados. Su equipo de gestión no proporcionó más detalles.

Grohl se casó con Jordyn Blum, una reconocida productora de cine y televisión, así como una exmodelo, en 2003. Anteriormente, estuvo casado con la fotógrafa Jennifer Leigh Youngblood desde 1994 hasta 1997, citando infidelidad como un factor contribuyente en su divorcio.

Formados en 1994, los Foo Fighters gained traction following the demise of Nirvana's frontman, Kurt Cobain. Their long-time drummer and close friend, Taylor Hawkins, tragically passed away during a South American tour in 2022. Subsequently, the band released their eleventh studio album titled "But Here We Are" in 2023, addressing their personal struggles and challenges.

Grohl mencionó su afecto por 'The entertainment' industry, expresando su deseo de volver a actuar con Foo Fighters a pesar de los recientes eventos. En una entrevista separada, compartió su emoción por la posibilidad de colaborar con algunos de sus artistas favoritos en la industria musical.

