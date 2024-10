Davante Adams, prominente receptor abierto de los Raiders de Las Vegas, según varias fuentes, ha exigido un intercambio.

Según fuentes, Adams expresó su preferencia por un intercambio a su equipo el lunes. Los Raiders están considerando un trato de intercambio por Adams, que podría involucrar una selección de segunda ronda y compensación adicional, según Schefter.

CNN contactó a los Raiders para obtener una declaración.

Durante su aparición regular en el programa 'Up & Adams' el martes, cuando se le preguntó si su tiempo con los Raiders había llegado a su fin, Adams respondió: "Esta conversación es lo único que puedo controlar en este momento. Después de que terminemos, lo siguiente que puedo controlar es mi entrenamiento que estoy a punto de hacer".

"Una vez que hayamos terminado aquí, me levantaré, tendré un buen entrenamiento y eso es todo lo que puedo controlar".

Se ha especulado sobre la partida de Adams desde el lunes, después de que se observara un 'like' en la cuenta de Instagram del entrenador en jefe de Las Vegas, Antonio Pierce, en una publicación de Sports Illustrated que especulaba si la etapa de Adams en el equipo había llegado a su fin. El 'like' fue retirado más tarde.

Adams reveló el martes que aún no había hablado con su entrenador: "No he hablado con él. No hemos hablado. Entonces, no estoy seguro del todo sobre la situación".

"Las redes sociales pueden ser un monstruo. Hay muchas personas que lo vieron y están curiosas, y muchas han contactado".

Según la NFL, Adams tiene derecho a $16.8 millones en salario esta temporada, con dos años más en su contrato. En 2025, podría ganar $35.6 millones, y otros $36.6 millones en 2026, ninguno de los cuales está garantizado.

A los 31 años, Adams sigue siendo uno de los mejores en su posición en la liga y es probable que atraiga el interés de varios equipos.

Se perdió el partido en casa de los Raiders en la semana 4 contra los Cleveland Browns debido a una lesión en el isquiotibial. En sus tres apariciones esta temporada, ha registrado 18 recepciones para 209 yardas y un touchdown.

Ha completado cuatro temporadas consecutivas con más de 1,000 yardas en recepciones. Adams se unió a los Raiders desde los Green Bay Packers en 2022, a cambio de una selección de primera y segunda ronda del draft.

Desde que fue seleccionado en el draft de Fresno State en 2014, Adams ha acumulado 10,990 yardas en recepciones y 96 touchdowns en sus 11 temporadas en la NFL. Ha sido nombrado tres veces como All-Pro de primera

