Personal

Datos de Khaled Meshaal

Fecha de nacimiento: 1956

Lugar de nacimiento Silwad, Cisjordania

Nombre de nacimiento: Jaled Meshaal

Padre: Imán Imán, nombre no disponible públicamente

Madre: Nombre no disponible públicamente

Matrimonio: Nombre no disponible públicamente, (1981-presente)

Hijos: Siete

Estudios: Universidad de Kuwait, licenciatura en Física, 1978

Religión: Musulmán suní

Cronología

1967 - Tras la Guerra de los Seis Días, la familia de Meshaal se traslada de Cisjordania a Jordania y luego a Kuwait.

1971- Meshaal se afilia a los Hermanos Musulmanes.

1978-1984 - Trabaja como profesor de física en Kuwait.

1980 - Funda la Liga Islámica de Estudiantes Palestinos.

Diciembre de 1987 - El clérigo palestino Sheikh Ahmed Yassin funda Hamás, una escisión de los Hermanos Musulmanes. Meshaal se une y se convierte en el líder de la sección de Hamás en Kuwait.

2 de agosto de 1990: Irak invade Kuwait. Según se informa, el líder iraquí Saddam Hussein decidió invadir la pequeña nación rica en petróleo para pagar las deudas contraídas durante los ocho años de guerra de Irak con Irán. El líder de la Organización para la Liberación de Palestina , Yasser Arafat, apoya a Hussein.

1991 -Las fuerzasestadounidensesy de la coalición derrotan a Irak y liberan Kuwait. Kuwait expulsa del país a 300.000 palestinos, incluido Meshaal.

1991 - Meshaal se instala en Jordania y dirige su sección de Hamás. Se encarga de la recaudación de fondos internacionales.

1996- Se convierte en jefe del buró político de Hamás.

Septiembre de 1997 - Agentes del Mossad israelí, haciéndose pasar por turistas canadienses, rocían fentanilo en la oreja de Meshaal en un intento de asesinato en Ammán (Jordania). Los agentes del Mossad son capturados. El rey Hussein de Jordania comunica al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que los agentes serán juzgados si Meshaal no recibe el antídoto. Netanyahu accede a regañadientes y Meshaal se recupera. Como parte del acuerdo, Israel libera a varios prisioneros palestinos y jordanos, incluido Yassin.

22 de septiembre de 1999 - Meshaal, junto con otros dos dirigentes de Hamás, es acusado de actividad política ilegal y encarcelado brevemente en Jordania. Tras su liberación, el rey Abdullah II de Jordania cierra la oficina de Hamás en Ammán y expulsa a Meshaal del país. Meshaal se traslada a Qatar.

2001 - Se traslada a Damasco, Siria.

22 de marzode 2004 - Yassin, líder de Hamás, muere en ataques aéreos israelíes.

23 demarzo de 2004 - El Dr. Abdel Aziz Rantisi es nombrado sucesor de Yassin.

17 de abrilde 2004: Rantisi muere en un ataque aéreo israelí contra su coche. Meshaal asciende a la cima de la dirección de Hamás, junto con Ismail Haniya.

26 de enerode 2006 - Hamás, que participa por primera vez en las elecciones parlamentarias palestinas, obtiene una victoria aplastante. Hamás obtiene 76 escaños, y Al Fatah 43, en el Consejo Legislativo Palestino de 132 escaños, lo que da a Hamás la mayoría.

14 dejunio de 2007 - Tras una semana de batallas entre Hamás y Fatah, Hamás se hace con el control de Gaza.

18 de abrilde 2008 - El ex presidente estadounidense Jimmy Carter se reúne con Meshaal en Damasco (Siria).

27 de diciembre de 2008- Israel lanza la operación Plomo Fundido, ataques aéreos contra objetivos de Hamás en Gaza en represalia por los continuos ataques con cohetes contra el sur de Israel. El 3 de enero de 2009 comienza una ofensiva terrestre.

18 de enero de 2009 - Elprimer ministro israelí, Ehud Olmert, declara un alto el fuego unilateral en los combates de Gaza. Durante el conflicto mueren más de 1.200 palestinos y 13 israelíes.

1 de febrero de 2009 - Meshaal se reúne con el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei , y con el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad. Hablando de la Operación Plomo Fundido, elogia a Irán: "La victoria del pueblo de Gaza fue un milagro de Dios y la República Islámica definitivamente tiene una parte en esta victoria".

4 de mayo de 2011 - Meshaal y el presidente palestino Mahmud Abbas firman un acuerdo de reconciliación en un esfuerzo por unir a los rivales Hamás y Al Fatah.

Diciembre de 2011 - Hamás se alinea con la oposición en la guerra civil siria, contra el presidente Bashar al Assad. Meshaal abandona la oficina de Hamás en Damasco.

29 de enero de 2012 - Meshaal realiza su primera visita oficial a Jordania desde su expulsión en 1999. Él y el príncipe heredero de Qatar, el jeque Tamin Bin Hamad Al-Thani, se reúnen con el rey Abdalá II.

Febrero de 2012 - Meshaal se traslada a Doha, Qatar.

7 de diciembre de 2012 - Meshaalvisita Gaza. Con la excepción de una breve visita a Cisjordania en 1975, es su primera visita a los territorios palestinos desde que abandonó Cisjordania en 1967. Se presenta ante la multitud, de pie frente a una réplica de un cohete M75. "Nunca reconoceremos la legitimidad de la ocupación israelí", dice, "y por lo tanto no hay legitimidad para Israel, no importa cuánto tiempo nos lleve, liberaremos Jerusalén centímetro a centímetro, piedra a piedra. Israel no tiene derecho a estar en Jerusalén".

2 de abril de 2013 - Meshaal es reelegido presidente del buró político de Hamás.

6 de mayode 2017 -Haniya, sustituto de Meshaal, es elegido por el Consejo de la Shura de Hamás.

12 de abril de 2021 - Según un portavoz del movimiento islamista palestino Hamás, Meshaal es elegido jefe de la oficina del grupo en la diáspora.

11 deoctubre de 2023 - Meshaal convoca una jornada de protestas o "Día Mundial de la Yihad" en todo el mundo musulmán el 13 de octubre.

