Lo más destacado

Darrell 'Bubba' Wallace: Cómo Lewis Hamilton inspiró a la estrella de la NASCAR

Wallace saltó a la fama gracias al programa Drive for Diversity de la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie (NASCAR).

La asociación ha sido criticada durante mucho tiempo por no ser lo suficientemente diversa.

Wallace hizo historia el mes pasado y se convirtió en el primer piloto afroamericano de stock car a tiempo completo desde los años 70.

Pero Hamilton no se limitó a batir récords. Como primer piloto negro de F1, Hamilton también estaba derribando barreras e inspirando a jóvenes promesas como Darrell "Bubba" Wallace, de la NASCAR.

"No había nadie con quien identificarse", cuenta Wallace a Don Riddell, de CNN Sport. "Recuerdo que siempre jugaba al juego F1 2010-11 en Xbox y siempre elegía a Lewis Hamilton. Me convertí en un gran fan suyo y veo por lo que está pasando. Es un gran modelo a seguir para mí".

En 2010, Wallace no lo sabía, pero también estaba destinado a hacer historia en el automovilismo.

Wallace, el primer piloto afroamericano a tiempo completo de la NASCAR desde principios de la década de 1970, robó parte del protagonismo al ganador de las 500 Millas de Daytona, Austin Dillon, el mes pasado tras terminar segundo.

Fue la mejor actuación de un piloto afroamericano en la historia de la carrera.

Para sorpresa de Wallace, antes de salir a la pista su héroe le deseó suerte.

"¡Hey @BubbaWallace! Te deseo lo mejor hoy en tu carrera", tuiteó Hamilton. "¡¡¡Aplástalo!!!"

"Estaba como flipando [...] Ver ese tuit, ver ese tipo de respeto que me había dado fue irreal", dice el piloto de 24 años de Alabama.

LEA: ¿F1 en 2018? Neumáticos más rápidos, menos motores... y un halo

Una vez que te pones el casco, todos somos iguales

El automovilismo -a diferencia de la NFL, la NBA y el béisbol- y la NASCAR han tendido a estar dominados por pilotos blancos.

En las décadas de los 50 y 60, Wendell Scott fue un pionero entre los pilotos negros, que persiguió su pasión por las carreras a pesar de las amenazas de muerte, el sabotaje de otros pilotos y de las autoridades que inicialmente concedieron la victoria a un piloto blanco que había terminado dos vueltas por detrás.

LEER: Datos básicos sobre la NASCAR

Wallace dice que, aunque ser un piloto afroamericano es una parte importante de su identidad, nunca fue su motivación.

"Nunca presté atención a eso", dice Wallace. "Siempre he dicho que una vez que te pones el casco no sabes quién es quién: todos somos iguales, todos somos pilotos al fin y al cabo".

"Seguí trabajando duro, no tanto para demostrar a la gente que pertenezco a un equipo, sino para ganar".

Inspirar a los jóvenes afroamericanos

Aunque nunca se centró en su origen étnico mientras ascendía en la clasificación, Wallace es consciente del impacto que está teniendo en los pilotos más jóvenes. Algunos ya se han acercado a Wallace para decirle que se ha convertido en un modelo a seguir para ellos.

"Era un chico mixto como yo y fue especial poder encontrarme con él", dice. "Creo que es una oportunidad para mí de mostrar mi parecido y mostrar mi naturaleza competitiva, mostrar mis emociones y cómo soy cada día".

Pero tras las 500 Millas de Daytona de 2018, Wallace lleva con orgullo el nuevo título de único piloto negro con el tuit clavado en su cuenta de Twitter como prueba:

"Solo hay un piloto de origen afroamericano en el máximo nivel de nuestro deporte.. Yo soy el único. No vais a dejar de oír hablar de 'el piloto negro' durante años. Acéptalo, acéptalo y disfruta del viaje".

Y aunque la NASCAR no es tradicionalmente conocida por la diversidad, donde durante décadas -hasta 2015- no era raro ver la bandera confederada ondeando en la pista, el deporte ha estado tratando de cambiar eso en los últimos años.

Impulso a la diversidad

En 2009 creó el programa Drive for Diversity en un intento de dar a los pilotos con talento de diversos orígenes la oportunidad de competir. Proporciona formación, apoyo y equipamiento a aquellos que no siempre encajan en la imagen tradicional de la NASCAR.

Es a ese programa de diversidad al que Wallace tiene que agradecer en parte su éxito. Dice que significa mucho para él haber tenido la oportunidad de competir.

"Estoy muy agradecido por lo que la NASCAR ha hecho para ser capaz de mover esa iniciativa y dar a los conductores de un fondo diferente, un grupo demográfico diferente una oportunidad que no necesariamente tienen la financiación, no necesariamente tienen todo lo que necesitan todo en un paquete para llegar al siguiente nivel".

LEA: Coche de carreras con IA contra humano: ¿quién gana?

Dice que aunque sus objetivos incluyen ganar muchas carreras y campeonatos, tiene los ojos puestos en algo aún más grande: El Salón de la Fama.

"No muchos (pilotos de carreras) dicen que quieren estar en el Salón de la Fama, me encantaría estar allí un día - y a través de donde sea que este viaje me lleve, si este es mi último año en NASCAR, o si este es el comienzo - que creo que es - entonces quiero hacer todo lo que pueda para que cuando haya terminado pueda mirar hacia atrás y decir que no hay mucho más que podría haber hecho."

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com