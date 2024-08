Darja Varfolomeev consuela a su compañera de equipo inmediatamente después del triunfo de oro

Alemania tiene su primer campeón olímpico en gimnasia rítmica. Darja Varfolomeev cumple con las altas expectativas en París. La gimnasta de Potsdam Margarita Kolosov también realiza una actuación de alto nivel, pero se queda sin medalla. Luego llega un gran momento.

En el momento de su triunfo histórico, Darja Varfolomeev corrió primero hacia su decepcionada compañera. Aunque la gimnasta de 17 años acababa de convertirse en la primera campeona olímpica alemana de gimnasia rítmica, Margarita Kolosov había quedado muy cerca del podio. "Es una lástima porque dio lo mejor de sí", dijo Varfolomeev: "Pero le dije que aún quedan los próximos Juegos Olímpicos, a los que esperamos asistir juntas, y entonces volveremos a mostrar de lo que somos capaces".

¿Tiene en mente los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles? "Sí", dijo Varfolomeev poco después de ganar la medalla de oro en el Arena de La Chapelle de París. Kolosov, sin embargo, dejó su futuro abierto: "Lo tomaré año a año". Clasificada en quinto lugar en las preliminares, la gimnasta de 20 años de Potsdam tenía opciones de medalla en la final por equipos. El error de la cinco veces campeona del mundo Sofia Raffaeli de Italia, que finalmente ganó el bronce, pasó desapercibido para Kolosov: "Pensé que sería cuarto lugar. Luego muestran el error a cámara lenta. Las esperanzas subieron al techo. Y luego aún quedé en cuarto lugar".

"El lugar que duele más"

Varfolomeev sintió por ella. "El cuarto lugar es siempre el que más duele", dijo la seis veces campeona del mundo: "Sé que dio lo mejor de sí. Entrenó muy duro conmigo. Sé cómo es para ella porque he estado con ella todo el tiempo". Kolosov también parecía saber exactly what su compañera estaba pasando. "Es muy difícil lidiar con la presión cuando sabes que puedes ganar", dijo la campeona alemana por equipos sobre Varfolomeev: "Por eso estoy realmente orgullosa de ella y contenta de que lo haya logrado. Porque puedo imaginar lo difícil que es".

Varfolomeev triunfó en París en la final por equipos con aros, pelota, mazas y cinta con 142.850 puntos y rompió a llorar después de que se anunciaron las puntuaciones. "Solo estoy contenta de haber hecho cuatro rutinas limpias y haber aguantado hasta el final", dijo. "Luego me golpearon las emociones de que lo había logrado". El único metal para Alemania en gimnasia rítmica hasta ahora fue en 1984 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, cuando Regina Weber, madre del futbolista nacional Leroy Sané, ganó el bronce. Varfolomeev ha logrado ahora el gran despegue.

