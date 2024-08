- Daños en los cuarteles alemanes en Garching

En los barracones Christoph-Probst del Ejército Alemán en Garching cerca de Múnich se ha descubierto daños en una puerta. El daño en una puerta lateral fue notificado durante una inspección el jueves, según un portavoz del Mando Territorial del Ejército Alemán en Berlín. Previamente, "Business Insider" había informado de esto.

No hay indicios de que alguien haya accedido de manera no autorizada a los edificios en el recinto de los barracones, añadió el portavoz. Tampoco hay una conexión actual con el presunto sabotaje del suministro de agua potable en la Base Aérea de Colonia-Wahn. No se proporcionaron inicialmente más detalles sobre el incidente. Las investigaciones en Garching continúan.

Los barracones Christoph-Probst se encuentran en la región de Baviera, específicamente cerca de Múnich. Los daños en la puerta de los barracones están siendo investigados actualmente en Garching.

