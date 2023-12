Lo más destacado

Danny Willett: "El amor fraternal" contribuye al éxito con la chaqueta verde

Danny Willett gana su primer major por tres golpes de ventaja en Augusta

Se convierte en el primer ganador del Masters europeo desde 1999 y el primer inglés desde 1996

Su hermano Peter es tendencia en Twitter con un torrente de comentarios enjundiosos

Mientras Danny se aprovechaba de la monumental crisis de Jordan Spieth para ganar el Masters, el profesor Peter Willett creaba su propio revuelo en las redes sociales, comentando la ronda final de su hermano con un torrente de tuits divertidos y conmovedores.

El golfista Willett describió su viaje de 12 días como una "locura": su esposa Nicole dio a luz a su primer hijo Zachariah el pasado martes y él ganó su primer gran título.

Peter, por su parte, estaba haciendo lo que mejor saben hacer los hermanos mayores: cuidar de sus hermanos pequeños y, de paso, convertirse en una de las principales tendencias en Twitter.

"El verde te hace parecer gordo, rechaza la chaqueta", bromeó Peter en Twitter: "Sin palabras. Una vez le di un puñetazo en la cabeza a ese niño por hacer daño a mi rata mascota. Ahora mira".

No pasó mucho tiempo antes de que Peter tuiteara su propio reclamo a la fama: "Podré decir que he compartido baño con un ganador del Masters".

Ahorrar agua

Danny dijo a CNN después: "Hay unas cuantas fotos que podrían demostrarlo. Todos solíamos -en aquellos tiempos- intentar ahorrar agua. Eso era todo, un baño de agua caliente, tanta gente como fuera posible, intentar limpiarnos".

Hijo del reverendo Stephen y de la profesora de matemáticas sueca Elisabet Willett, el golfista de 28 años es el tercero de cuatro hermanos de Sheffield, en el norte de Inglaterra.

Empezó a jugar al golf de joven, en un campo de par tres de Anglesey, Gales, durante unas vacaciones familiares.

Tras dejar la escuela a los 16 años, Willett pasó dos años en la Universidad Estatal de Jacksonville, en Alabama, antes de convertirse en el número uno amateur del mundo en 2008.

Ahora, se ha convertido en el primer europeo que gana el Masters desde la española María Olazábal en 1999 y en el primer inglés desde que Nick Faldo ganó el último de sus tres títulos en 1996.

Willett se abalanzó después de que Spieth sufriera uno de los mayores colapsos del deporte, eclipsando posiblemente la infame derrota de Greg Norman ante Faldo tras ir ganando por seis golpes al llegar a la última jornada hace 20 años.

Spieth, defensor del título, se encontraba en el tee del hoyo 10 con una ventaja de cinco golpes y parecía dispuesto a dar un tranquilo paseo hacia la conquista consecutiva de la chaqueta verde.

Cuarenta minutos más tarde, Spieth se quedó a un golpe de Willett en una tarde fascinante en Augusta.

Spieth se quemó con dos bogeys y un cuádruple-bogey siete a través de dos tiros en el agua frente al traicionero 12 corto.

Varios grupos por delante, Willett se enteró de que iba líder cuando salió del green del hoyo 15.

"Fui al baño y, de camino, todo el mundo me gritaba y me decía: mira arriba, vas en cabeza del Masters", añadió Willett, que se había comprometido a no participar en el torneo si su hijo llegaba el domingo.

Jugando sólo su segundo Masters y tratando de lidiar con la creciente excitación, Willett disparó un impresionante approach en el par tres del hoyo 16 para conseguir un birdie y tomar el control del torneo.

"Intentaba ignorar a todo el mundo, concentrarme en el objetivo que quería alcanzar y seguir mi proceso", declaró.

De vuelta en Gran Bretaña, su cuñada Sarah intervino en los comentarios de Twitter: "No vuelvas a hacernos pasar por esto Dan, he envejecido 20 años".

"Soy muy privilegiado por tener un fantástico grupo de familia, suegros y amigos a mi alrededor, para mantenerme con los pies en la tierra", dijo Willett a la CNN después.

"Para que siga siendo la persona que me he esforzado en ser... independientemente de si he jugado bien al golf o no. Realmente no les importa. Les importa que soy una buena persona y que si sigo haciendo las cosas bien y trabajando duro, cualquier pequeña bonificación en el camino, dentro del golf, es una bonificación."

Al llegar al green del 18 en dos, Willet necesitó un par cuatro para establecer una ventaja casi inexpugnable en la casa club con cinco bajo par.

"Si metes tres putts, será mejor que te quedes en Estados Unidos", tuiteó Peter.

Willett hizo su par y vio en la casa club como Spieth intentaba en vano remontar el desastre.

Mientras Danny recibía su famosa chaqueta verde otorgada al campeón del Masters, Peter y el resto de la familia lo celebraban en casa.

"Cuando mañana esté demasiado cansado para dar una buena lección y algún niño me escupa, simplemente sonreiré y diré: 'He ganado Twitter'", escribió Peter.

