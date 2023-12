Daniil Medvedev aún confía en jugar en Wimbledon

La decisión fue rápidamente condenada por los circuitos masculino y femenino y por varios jugadores, y Rafael Nadal la calificó de "injusta".

En la última semana, también se ha sugerido que Wimbledon podría ser despojado de sus puntos de clasificación por los dos tours si la prohibición sigue en vigor - reduciendo efectivamente el torneo de tenis más famoso del mundo a un evento de exhibición.

"He intentado seguir lo que está pasando porque no tengo ninguna decisión que tomar. Ahora mismo se trata del propio Wimbledon, de la ATP, tal vez el gobierno británico esté involucrado", dijo el domingo a la prensa el ruso, que volverá a la acción en Ginebra tras pasar las últimas seis semanas recuperándose de una operación de hernia.

"Es una situación delicada y como todas las situaciones en la vida, si preguntas a 100 jugadores, todos van a dar una opinión diferente.

"Cuando enseñas una pelota de tenis a 100 personas, estoy seguro de que algunas dirán que es verde y no amarilla. Yo creo que es amarilla. (Pero) si alguien me dice que es verde, no voy a entrar en conflicto con esa persona".

Medvédev, que perdió en la final del Abierto de Australia contra Nadal en enero, se perdió el comienzo de la temporada europea de tierra batida al tener que saltarse las citas de Montecarlo, Madrid y Roma mientras recuperaba su forma física.

El All England Lawn Tennis Club (AELTC) prohibió a los jugadores de ambos países competir en la edición de Wimbledon de este año en respuesta a lo que Rusia denomina una "operación militar especial" en Ucrania. Bielorrusia ha sido una zona clave para la invasión.

El AELTC dijo que había tomado la decisión tras mantener conversaciones con el Gobierno británico.

Medvédev, campeón del US Open, se mostró esperanzado ante la posibilidad de que el AELTC dé marcha atrás en su decisión.

"No sé si esta decisión es al 100% y se ha acabado (para mí)", dijo.

"Si puedo jugar, voy a estar feliz de jugar en Wimbledon. Me encanta este torneo. Si no puedo jugar - bueno, voy a tratar de jugar otros torneos y prepararme bien para el próximo año si tengo la oportunidad de jugar."

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com