Danielle Collins: La estrella del tenis estadounidense alcanza las semifinales del Open de Australia tras una operación que le cambió la vida

En abril, la estadounidense estaba siendo operada de urgencia de endometriosis y había sufrido una lesión abdominal en el Abierto de Francia.

En 2022, la tenista de 28 años acaba de clasificarse para las semifinales del Abierto de Australia tras vencer el miércoles a la francesa Alize Cornet por 7-5 y 6-1.

"Es increíble. Creo que, sobre todo después de algunos de los problemas de salud que he tenido, poder volver a este nivel y competir de la forma en que lo he hecho, poder estar tan bien físicamente como lo he estado, ha sido muy gratificante", dijo Collins tras su victoria en cuartos de final.

La floridana siempre ha sido sincera sobre sus problemas de salud y afirma que los dolores provocados por la endometriosis -una enfermedad en la que el tejido que recubre el útero crece fuera de él- han sido de los peores que ha padecido nunca.

"Llegué a un punto en el que ya no podía arreglármelas sin ella", declaró a la página web de la WTA en agosto del año pasado, añadiendo que sufría dolores extremos sobre todo durante sus ciclos menstruales.

"Si no me hubiera operado, no podría seguir viviendo así. La agonía que experimenté por mis ciclos menstruales y por la endometriosis es uno de los peores dolores que he tenido".

Semifinales

Collins le da crédito al cirujano por salvar su carrera y ahora está jugando algunos de los mejores tenis de su vida desde que irrumpió en la escena con una semifinal en Melbourne en 2019.

Su actuación contra Cornet mostró muchas pruebas de que Collins es una fuerza a tener en cuenta en esta competición.

Estuvo dominante desde la línea de fondo y demostró que tiene la energía para competir en el sofocante calor australiano, superando el segundo set en solo 30 minutos.

La número 30 del mundo se enfrentará el jueves a Iga Swiatek, séptima cabeza de serie, por un puesto en la que sería su primera final de un Grand Slam.

