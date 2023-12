Danielle Collins: La estadounidense alcanza su primera final de Grand Slam al vencer a Iga Swiatek en el Abierto de Australia

Collins, de 28 años, se impuso a la séptima cabeza de serie en sets corridos por 6-4 y 6-1, y se enfrentará a la número uno del mundo, Ash Barty, en la final femenina individual del sábado en Melbourne Park.

El pase a la final de la 27ª cabeza de serie culmina una notable historia de recuperación para Collins.

En abril del año pasado, la estadounidense fue operada de urgencia de endometriosis -una enfermedad en la que el tejido que recubre el útero crece fuera de él- y había sufrido una lesión abdominal en el Abierto de Francia.

La floridana siempre ha sido sincera sobre sus problemas de salud y afirma que los dolores provocados por la endometriosis fueron de los peores que ha padecido en su vida.

"Si no me hubiera operado, no podría seguir viviendo mi vida así", declaró Collins a la página web de la WTA en agosto del año pasado, añadiendo que sufría dolores extremos sobre todo durante sus ciclos menstruales.

"La agonía que experimenté por mis ciclos menstruales y por la endometriosis es uno de los peores dolores que he tenido".

Collins ha dado crédito al cirujano por salvar su carrera y ahora está jugando uno de los mejores tenis de su vida desde que irrumpió en escena con una semifinal en Melbourne en 2019.

La estadounidense buscará su primer título del Grand Slam, mientras que su rival, Ash Barty, espera convertirse en la primera campeona del Abierto de Australia en 44 años.

