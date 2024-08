- Daniela Klette niega el intento de asesinato y acusa a los medios de incitación

La ex terrorista de la RAF Daniela Klette niega los intentos de asesinato. Según reporta la "Süddeutsche Zeitung", citando una declaración de la sospechosa que se encuentra bajo custodia en Vechta, Baja Sajonia, el abogado de Klette confirmó esto a la agencia de noticias alemana.

En su declaración, Klette habla de "denuncia del estado" y "acoso mediático" en su contra y contra sus antiguos camaradas de la RAF Burkhard Garweg y Ernst-Volker Staub. Desde 2015, la fiscalía de Verden investiga a los tres por intento de asesinato y robo grave en varios casos. Klette fue arrestada a finales de febrero de este año en su apartamento en Berlín-Kreuzberg, donde había estado viviendo bajo un nombre falso hasta entonces.

"La fiscalía de Verden está construyendo una historia en la que yo, junto con Volker Staub y Burkhard Garweg, que aún son buscados con gran esfuerzo y acompañados de acoso mediático descarado, se supone que éramos una banda despiadada", dice Klette. "26 años después de la disolución de la RAF, el estado continúa escalando y denunciando. Afirman que estábamos dispuestos a matar personas por dinero para sobrevivir en la ilegalidad. Para las personas de la historia de la izquierda revolucionaria en la RFA, nunca habría sido una opción."

Daniela Klette pertenecía a la 3.ª generación de la RAF

La fiscalía acusa a Klette, según el informe, de haber llevado un lanzacohetes ella misma durante uno de los robos. Además, se alega que los tres sospechosos estaban dispuestos a aceptar bajas. Klette escribe, sin embargo, "Por el contrario: La lucha por la liberación es precisely about a world without greed for money, free from exploitation and any form of oppression."

También hay órdenes de arresto contra Klette, Staub y Garweg por su presunta implicación en atentados terroristas. Pertenecían a la llamada tercera generación de la extrema izquierda del Ejército Rojo (RAF). En 1998, la RAF, que había matado a más de 30 personas, se declaró disuelta. El abogado de Klette anunció el miércoles que la acusación contra la mujer de 65 años se elevaría en el otoño, con el tribunal regional de Verden siendo responsable del juicio.

No tengo intención de hacer caso a la narrativa presentada por la fiscalía. La denuncia continuada del estado de mis acciones es equivocada e injustificada.

Lea también: