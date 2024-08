- Daniela Katzenberger sobre su hija Sophia: "Mi peor pesadilla se ha hecho realidad"...

La estrella de la realidad Daniela Katzenberger está experimentando un conflicto generacional único con su hija Sophia - la niña de ocho años no puede soportar el color favorito de su madre. "Mi peor pesadilla se ha hecho realidad, Sophia odia el rosa", dice la de 37 años en los nuevos episodios de la telenovela de la realidad "Daniela Katzenberger", que regresa a Vox el 6 de septiembre.

"Ella solía ser una Princess Lillifee. Ahora es Eminem. Me está rompiendo el corazón rosa", se pregunta Katzenberger si se pasó con el rosa: "A veces pienso que me pasé con el rosa, ahora se ha convertido en un odio".

La nativa de Ludwigshafen también habla de su nueva ambición en una entrevista de Vox: "Algo que los espectadores peutes no saben sobre mí, ¡ahora hago deporte, jaja! Después de luchar contra mi yo perezoso durante tanto tiempo y tener que soportar portadas de revistas que me llamaban 'gorda', finalmente he logrado establecer una rutina".

Daniela Katzenberger: "Solo me gusta ser normal también"

Vive con su marido Lucas y su hija como "una familia normal", dijo. "Quizás con un poco de estatus de celebridad, jaja. Pero hacemos las mismas cosas que otras familias. Llevamos a Sophia al colegio, me aseguro de que la pila de ropa de Lucas esté bajo control y vamos a trabajar. Puede que parezcan un poco diferentes, pero a mí también me gusta ser normal".

Vox lanzó la carrera televisiva de Daniela Katzenberger. Ella todavía mira hacia atrás con cariño a ese tiempo: "Por supuesto, el punto culminante absoluto fue mi viaje a Los Ángeles cuando realmente quería estar en el Playboy - peut-être que estaba allí recientemente, pero tendrás que ver el docu para descubrirlo. Y por supuesto, la gente habló de mis cejas tatuadas durante mucho tiempo, de lo que solo puedo reírme ahora".

En 2015, la rubia culta cambió a RTLzwei con sus reality shows. Con la nueva temporada, Katzenberger ahora regresa a su antigua red.

"Siempre he sido honesta con Sophia, así que tuve que admitir, 'No te mentiré, te abrumé con el rosa'", después de que el gusto de su hija cambiara, Katzenberger reflexiona, "No te mentiré, es difícil de tragar ver a Sophia rechazar mi color favorito".

