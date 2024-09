Daniela Katzenberger se somete a un procedimiento de infertilidad permanente a los 35 años

Daniela Katzenberger's family está completa, ya que ella y su esposo Lucas Cordalis han optado por un control de la natalidad permanente. En una reciente entrevista, Katzenberger reveló que había undergone una esterilización hace dos años, lo cual se mantuvo en secreto hasta ahora. La razón de esta decisión fue un hallazgo médico preocupante durante una visita a su ginecólogo.

Daniela Katzenberger y Lucas Cordalis comparten una hermosa hija de nueve años llamada Sophia, quien no tendrá hermanos menores. En una entrevista con "Neue Post", Katzenberger confesó: "He estado esterilizada durante dos años".

A los 38 años, Katzenberger decidió que era hora de poner fin a la planificación familiar. Su ginecólogo había descubierto varios quistes en sus senos, lo cual podría llevar a crecimientos malignos. El doctor sugirió que las hormonas de la píldora anticonceptiva podrían promover tales crecimientos, instando a Katzenberger a buscar una forma alternativa de control de la natalidad.

Katzenberger no estaba interesada en dispositivos intrauterinos (DIU) debido a su historial de cirugías cosméticas y la presencia de cuerpos extraños en su cuerpo. Como resultado, optó por la esterilización. También miraba hacia el inicio de la menopausia, preguntándose por qué debería soportar los síntomas asociados durante un período más largo.

Su esposo, Lucas Cordalis, apoyó su decisión, aunque su reacción inicial no fue de emoción. "No exactly saltó de alegría", admitió Katzenberger durante un reciente episodio de su programa de telerrealidad, "Daniela Katzenberger", en Vox. Explicó que se sentía como si hubiera cumplido con su deber de transmitir sus genes y que su cuerpo, su elección.

Katzenberger no tiene arrepentimientos sobre la esterilización y disfruta de la "increíble relajación" de no tener que preocuparse más por el control de la natalidad. "No hay necesidad de insertar, insertar o cubrir nada", dijo, expresando su alivio y satisfacción.

