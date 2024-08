Daniela Katzenberger planea aparecer en Playboy.

Daniela Katzenberger ha rechazado reiteradamente ofertas de "Playboy" en los últimos años, pero ahora da esperanzas a sus fans. Podría suceder finalmente este otoño de 2026, cuando cumpla 40 y sienta que ha llegado su momento de posar para la revista.

Desnuda y orgullosa: Daniela Katzenberger quiere posar para "Playboy" después de cumplir 40. "Quiero hacer 'Playboy' a los 40. Siempre he dicho que no, pero a los 40, lo haré", le dijo a "TV Digital" en una entrevista. "En primer lugar, porque 40 es una edad difícil para las mujeres. Muchas están cerca de la menopausia y piensan que todo será horrible".

Y en segundo lugar: "Porque mi carrera comenzó con ganas de hacer 'Playboy' y no lo logré. Pero desde que he sido exitosa, el 'Playboy' alemán me ha preguntado cada año durante 15 años. A los 40, diré que sí!" Su cumpleaños número 40 es en octubre de 2026. Los nuevos episodios de su reality show "Daniela Katzenberger" se emitirán en Vox a partir del 6 de septiembre.

Sin embargo, la nativa de Ludwigshafen también es clara sobre lo que nunca haría: ir al campamento de la selva de RTL. Su suegro fallecido, Costa Cordalis, ganó la primera temporada del programa, y su esposo Lucas Cordalis participó en 2023. "RTL podría ofrecerme cualquier cantidad de dinero, nunca lo haría. Porque cuando tengo hambre, me convierto en una diva. Y no querría poner a nadie por eso", dijo.

Esta vez, Katzenberger quiere mostrar lados más serios de sí misma en la televisión: "Como cosas relacionadas con las redes sociales. Algunas cosas están lejos de ser graciosas, solo piensa en los comentarios odiosos. Siempre he querido hablar de eso - porque la mayoría de la gente piensa que 'Katzenberger' no tiene problemas debido a su fama y dinero".

Ahora ve su decisión pasada de tatuarse las cejas como un error juvenil: "Había cosas que eran malas - como tatuarme las cejas en la frente. Pero aunque fue malo, también fue bueno en el final - un error bueno-malo. Y eso es cierto para todo: Si cometí errores, siempre fueron buenos para algo".

Vox convirtió a Daniela Katzenberger en una estrella de la televisión. En 2015, la rubia cult

