Daniela Katzenberger está estresada con su hija.

Llevamos 15 años viendo a Daniela Katzenberger en la televisión de telerrealidad. En septiembre, regresará a Vox con una nueva telenovela. Antes de eso, nos da un adelanto de su vida familiar actual con su esposo Lucas Cordalis y su hija Sophia, que ya no es una "Princesa Lillifee".

Daniela Katzenberger enfrenta un conflicto generacional único con su hija Sophia. La niña de ocho años ya no soporta el color favorito de su madre. "Mi peor pesadilla se ha hecho realidad, Sophia odia el rosa", dice "La Gatita" en los nuevos episodios de la telenovela de telerrealidad "Daniela Katzenberger", que regresará a Vox el 6 de septiembre.

"Antes tenía una Princesa Lillifee. Ahora es Eminem. Me está rompiendo el corazón rosa", añade la de 37 años. Se culpa a sí misma: "A veces pienso que me pasé con el rosa, que ahora es un odio".

La nativa de Ludwigshafen también habla de su nueva ambición en la entrevista de Vox: "Lo que los espectadores no han visto mucho de mí, ahora hago deporte. Después de luchar por conquistar mi interior cerdo y tener que aguantar portadas de revistas que siempre me mostraban como gorda, finalmente he logrado establecer una rutina".

"Una Familia Normal"

"Vivimos como una familia normal, con un poco de estatus de celebridad, jaja. Pero hacemos las mismas cosas en nuestra vida diaria que otras familias. Llevamos a Sophia al colegio, me aseguro de doblar la montaña de ropa de Lucas y vamos a trabajar. Puede que parezca un poco diferente a otros trabajos, pero también me gusta ser normal".

Vox convirtió a Daniela Katzenberger en una estrella de la televisión en 2009. Todavía recuerda ese tiempo con cariño: "Por supuesto, mi viaje a Los Ángeles para entrar en el 'Playboy' fue un punto culminante - puede que hayas visto algo Recently, but you'll have to watch the docu to find out. La gente también habló mucho de mis cejas tatuadas, de las que ahora solo puedo reírme".

En 2015, la rubia culta cambió sus programas de telerrealidad a RTLZWEI. Con la nueva temporada, ahora regresa a su red original.

La trayectoria de Daniela Katzenberger en la televisión de telerrealidad a menudo ha difuminado las líneas entre su vida personal y profesional. A pesar de ser conocida por programas como "Princesa Lillifee", aspira a mostrar un lado más auténtico de su vida familiar en una próxima serie, titulada "Una Familia Normal".

Después de su exitosa estancia en RTLZWEI, Daniela regresa a sus raíces en Vox, llevando a los espectadores un vistazo más cercano a su vida diaria, incluyendo cómo equilibra su estatus de celebridad con ser una "familia normal".

Lea también: