Daniel Snyder, propietario de los Washington Commanders, niega las acusaciones de que contrató a investigadores privados para seguir a otros propietarios de la NFL

La semana pasada, ESPN, citando a múltiples propietarios no identificados y fuentes de la liga y de los equipos, informó que el propietario de los Comandantes "dio instrucciones a sus bufetes de abogados para contratar investigadores privados para investigar a otros propietarios - y a Goodell."

En una carta enviada a todos los demás propietarios de la NFL, Snyder declaró: "Eso es patentemente falso y tiene la intención de erosionar la confianza y la buena voluntad entre los propietarios que me tomo muy en serio. Nunca he contratado a ningún investigador privado para que investigue a ningún propietario o al Comisionado. Nunca he dado instrucciones ni he autorizado a mis abogados a contratar a ningún investigador privado en mi nombre para tal fin. Y nunca lo haría.

"Aunque todos somos fieros competidores en el campo, formamos parte de esta organización porque amamos el fútbol, nuestros equipos y nuestros aficionados. Tener el privilegio de poseer una franquicia en el deporte de Estados Unidos es algo que sé que ninguno de nosotros da por sentado". Las falsedades y mentiras que se difunden sobre cualquiera de nuestras organizaciones perjudican a nuestra Liga, a nuestros jugadores y a nuestros aficionados, y simplemente no podemos dejar que queden sin respuesta."

El año pasado, tras una investigación interna realizada por la abogada Beth Wilkinson, la NFL multó al equipo con 10 millones de dólares y Snyder entregó el control de las operaciones diarias de la franquicia a su esposa, Tanya Snyder. Sin embargo, la NFL se negó a hacer públicas sus conclusiones, lo que provocó una revisión del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en octubre.

A pesar del cambio, ESPN alega que los ejecutivos actuales y anteriores del equipo dicen que Snyder "todavía está mucho más involucrado en el manejo del club de lo que la mayoría cree", y agregó que presionó para adquirir al mariscal de campo Carson Wentz de los Colts, mientras que las fuentes cuestionaron si el presidente del equipo Jason Wright, el primer hombre negro en la historia de la NFL en ocupar ese título, "tiene verdadera autoridad para arreglar el equipo."

Snyder negó las acusaciones del informe de ESPN, diciendo en la carta: "Es particularmente vergonzoso que ESPN disminuya los logros muy reales de nuestro Presidente Jason Wright, quien ESPN alega fue colocado en la Comandancia por la Liga y no tiene poder para hacer un cambio real. Sé que ustedes saben que esto es falso. Por desgracia, ESPN ignoró nuestros esfuerzos por corregir las numerosas falsedades de su artículo antes de su publicación".

Tras la victoria de los Comandantes 12-7 sobre los Osos de Chicago el jueves por la noche, el entrenador en jefe de Washington, Ron Rivera, también negó los informes, diciendo que él estaba detrás de la decisión de reclutar a Wentz.

"Todo el mundo sigue queriendo decir que no quería tener nada que ver con Carson, bueno, bullsh*t", dijo Rivera.

"Yo soy el jodido tipo que sacó las hojas de papel, miró los análisis, vio la cinta ... cuando estábamos en Indianápolis, ¿de acuerdo? Y eso es lo que me enoja, porque el joven no merece tener eso todo el tiempo".

Un portavoz de ESPN dijo a CNN en un comunicado que la compañía mantiene su información.

La NFL contrató a principios de este año a la ex presidenta de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) Mary Jo White para investigar la mala conducta laboral contra Snyder.

Fuente: edition.cnn.com