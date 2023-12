Lo más destacado

Daniel Ricciardo: Red Bull listo para la carga de la Fórmula Uno en 2018

Daniel Ricciardo confía en que Red Bull tenga la mejor alineación de la Fórmula 1

El australiano confía en poder luchar por el campeonato del mundo

Con el inicio de la temporada en Melbourne a la vuelta de la esquina, el australiano está sentado en un simulador de carreras de Red Bull, diseñado para imitar el entorno del día de la carrera, limando asperezas en el nuevo diseño del coche.

Poco ha cambiado respecto a la versión de la temporada pasada, el diseño de 2018 es una "evolución" del de 2017, explica Ricciardo en la sede de Red Bull en Milton Keynes.

"La mayor diferencia que tendrá es visualmente desde el punto de vista del aficionado", dice. "Está el halo, la aleta de tiburón que se ha recortado, el alerón trasero del coche, toda esa carrocería está disminuida.

"Hay muchas cosas, ni siquiera entiendo todo eso... probablemente ni la mitad", ríe Ricciardo.

El halo -una estructura de titanio diseñada para proteger las cabezas de los pilotos de los escombros voladores- ha dividido a la opinión antes de su introducción en la F1 en 2018.

A pesar de que su estructura parece particularmente voluminosa desde el exterior, Ricciardo insiste en que la nueva barrera de seguridad apenas se nota desde el interior de la cabina.

"Ya he dado unas cuantas vueltas con ella y, sinceramente, me olvido de ella casi de inmediato", afirma.

"Aunque es una estructura tan grande, como siempre estás mirando hacia delante y a la curva, puedes ver a través de ella. Así que ni siquiera sabes que está ahí".

En las pruebas realizadas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), se comprobó que el halo evita el 17% de los objetos pequeños dirigidos a la cabeza del piloto.

Ricciardo, sin embargo, subraya que esta protección añadida no hará que los pilotos corran más riesgos en la pista.

"En cuanto al enfoque de las carreras o los riesgos que se asumen, no hay ningún cambio", insiste.

"Si chocamos contra el muro, no hace que el muro se sienta más blando, en realidad es sólo para salvar una posible fatalidad con un objeto volador, una rueda o un alerón de un coche de delante".

Si eso viene hacia nosotros, el halo nos protegerá".

Gran Premio de casa

Con el Gran Premio de Australia de apertura de temporada a poco más de una semana, la atención de Ricciardo se centra en tratar de asegurar un primer podio en su carrera de casa.

Desde que se unió a Red Bull en 2014, el piloto de 28 años solo ha logrado un cuarto puesto en 2016, y el año pasado ni siquiera terminó la carrera.

Ricciardo admite abiertamente que los buenos comienzos de temporada no han sido el fuerte de Red Bull desde que llegó, lo que atribuye a que el equipo estaba mejor preparado para las pruebas de pretemporada en Barcelona.

La única vez que Ricciardo tuvo un buen comienzo, terminando segundo en el inicio de la temporada 2014 en Melbourne, fue posteriormente descalificado después de que se descubriera que su coche había incumplido las regulaciones de combustible.

Esa descalificación significa que un australiano sigue sin terminar en el podio de la carrera desde que pasó a formar parte del campeonato mundial de F1 en 1985.

"Tengo la tranquila confianza de que esta temporada vamos a empezar mucho más fuertes que en temporadas anteriores", afirma Ricciardo.

Hemos sacado el coche antes este año, el equipo ha sido un poco más proactivo a la hora de prepararlo".

"No ser demasiado codicioso o demasiado confiado y traerlo a Barcelona (para las pruebas) en el último minuto y esperar que funcione bien, que normalmente no lo ha hecho".

Junto a la sensación de 20 años Max Verstappen, Ricciardo cree que Red Bull "tiene absolutamente la alineación más fuerte" de cara a la temporada 2018.

Tal es su confianza, Ricciardo es firme en que su equipo ahora tiene el poder de fuego para perseguir a los dos pilotos líderes del año pasado, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel.

"Hemos aprendido del pasado y ahora vamos a seguir adelante y hacerlo muy, muy bien y desafiar a los coches plateados y rojos", afirma.

"Me gusta la alineación que tenemos, me gusta Max como compañero de equipo, me gusta su intensidad y obviamente tiene un nivel de habilidad extremadamente alto. Creo que competitivamente somos buenos el uno para el otro".

Ricciardo, que suele pasearse por el paddock los fines de semana de carrera con gafas de sol y una sonrisa de gato de Cheshire en la cara, no parece un hombre que sienta la presión.

Es fácil imaginar que la presión de las expectativas pesa sobre los hombros de Ricciardo antes de la que será la quinta carrera en casa de su carrera.

Pero él sólo tiene cosas positivas que decir sobre lo que cree que es uno de los mejores fines de semana del circuito.

"Melbourne es una manera loca de empezar la temporada", dice con una sonrisa.

"Para mí en particular, porque soy el único australiano actualmente en la parrilla, así que está el hype, la atención de la primera carrera y luego doblas eso para mí porque naturalmente tengo más gente interesada en mí de vuelta en Australia, es una locura".

Ricciardo parece estar disfrutando del desafío.

