- Daniel Craig presenta su nuevo look de pelo largo

El actor británico Daniel Craig (56) fue uno de los muchos astros que asistieron a los Juegos Olímpicos de París. El invitado famoso fue visto luciendo un nuevo look, que se cree que adoptó para un papel en una película.

Como James Bond, el agente 007 que interpretó de 2006 a 2021, Craig siempre fue visto en pantalla con el cabello corto y una cara bien afeitada. Sin embargo, su aspecto ha cambiado recientemente. Las últimas fotos de París muestran al astro del cine con el cabello más largo, peinado hacia un lado, y una barba gris de varios días. Craig, quien asistió a los Juegos Olímpicos como embajador de la marca y supuestamente observó competiciones de equitación y skateboarding, según el periódico británico "Daily Mail", se dice que ha adoptado su apariencia completamente cambiada para un papel.

Nuevo papel, nuevo look

La producción ha comenzado en "Despierta, hombre muerto: Un misterio de Knives Out", según anunció el servicio de streaming Netflix y el director Rian Johnson (50) a través de Instagram y X en junio. En la próxima tercera entrega de la serie de películas "Knives Out", Craig volverá a interpretar su legendario papel como el detective privado Benoit Blanc, pero con un aspecto completamente nuevo. El cabello largo y la barba de tres días ya se han visto en una imagen de primer vistazo de la película. La foto en blanco y negro también muestra que el detective sigue siendo fiel a su estilo elegante. Daniel Craig se ve usando un traje con chaleco y corbata, y sosteniendo un sombrero en su mano.

Además de Craig, "Despierta, hombre muerto: Un misterio de Knives Out" contará con Josh O'Connor (34), Glenn Close (77), Josh Brolin (56), Mila Kunis (40) y Jeremy Renner (53), entre otros. Rian Johnson vuelve a estar a cargo de la dirección y la escritura, como lo estuvo en las dos primeras películas.

No se conocen más detalles sobre "Knives Out 3". Se espera un lanzamiento en Netflix en 2025. La primera película, "Knives Out: Misterio de asesinato", se estrenó en 2019, y la segunda película, "Glass Onion: Un misterio de Knives Out", se estrenó en 2022.

