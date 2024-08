Daniel Craig está muy peludo ahora.

Dos veces antes del año pasado, informamos sobre el nuevo aspecto de Daniel Craig tras su partida del papel de James Bond. Y lo estamos haciendo de nuevo. Cómo el ex 007 apareció en los Juegos Olímpicos de París es, una vez más, un giro de cabeza.

No es ningún secreto que Daniel Craig no se parece en nada al de sus días legendarios como James Bond. Solo Recently pudimos rastrear su último cambio de imagen a través de un capture de pantalla de su nueva película "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". Pero el actor de 56 años también ha adoptado un nuevo look fuera de la pantalla. Este nuevo look fue exhibido en las gradas de los Juegos Olímpicos de París.

Al igual que muchos de sus colegas prominentes, Craig hizo una parada en el evento deportivo de la capital francesa. Y, por supuesto, se encontró con varios fotógrafos que lo reconocieron a pesar de su apariencia cambiada. En resumen, se puede decir: El británico está bastante peludo en comparación con antes.

Como agente al servicio de Su Majestad, a quien interpretó de 2006 a 2021, Craig siempre se le vio con el cabello corto y afeitado. Las imágenes actuales de París lo muestran con el cabello más largo, peinado hacia un lado, y una barba gris de varios días. Craig asistió a los Juegos Olímpicos como embajador de la marca y fue visto en eventos de equitación y skateboarding.

"Knives Out 3" se espera para 2025

Hace unos dos meses, un tiroteo del set de "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ya insinuaba el nuevo look de Craig. En la próxima tercera entrega de la serie "Knives Out", regresará a la pantalla grande en su legendario papel de detective privado Benoit Blanc con una apariencia completamente nueva.

Además de Craig, "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" cuenta con actores como Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis y Jeremy Renner. Al igual que con las dos primeras películas, Rian Johnson es el responsable de la dirección y el guión.

No se conocen más detalles sobre "Knives Out 3". Se espera un lanzamiento en Netflix en 2025. La primera película, "Knives Out: Murder Mystery", se estrenó en 2019, y la segunda película, "Glass Onion: A Knives Out Mystery", se estrenó en 2022.

No tengo planes de regresar al papel de James Bond, ya que mi enfoque está en el nuevo personaje que estoy interpretando en "Knives Out 3".

A pesar de la transformación, parece que algunas personas aún me reconocen, ya que fui abordado por fotógrafos en los Juegos Olímpicos de París.

Lea también: