Daniel Abt celebra su primera victoria en la Fórmula E en el ePrix de Hong Kong

Durante la mayor parte de su carrera en la Fórmula E ha visto cómo su compañero de equipo en Audi Sport ABT Schaeffler, Lucas di Grassi, se llevaba los aplausos, pero en el ePrix de Hong Kong del domingo fue Abt quien subió más alto al podio.

El piloto alemán parecía destinado a terminar segundo en la segunda carrera del fin de semana inaugural de la temporada 2017/18 de Fórmula E, ya que Edoardo Mortara, el piloto debutante de Venturi Racing, lideró la carrera durante gran parte de la misma.

Sin embargo, a falta de dos vueltas para el final, el italiano sufrió un trompo que permitió a Abt hacerse con la victoria.

Abt, que celebraba el domingo su 25 cumpleaños, había subido al podio en cuatro ocasiones durante las tres temporadas anteriores, pero nunca en el escalón más alto.

"Estoy encantado", dijo Abt. "Todo el mundo ha trabajado mucho para ayudarme a tener un coche capaz de ganar.

"Enorme mérito de Edoardo, hoy ha demostrado lo bueno que es. Hoy todo ha ido en mi dirección. Es la recompensa a un montón de trabajo duro".

Mortara, que terminó tercero, admitió después que tal vez había sido un poco codicioso hacia el final, ya que trató de ganar un punto extra por marcar la vuelta más rápida de la carrera.

"Estoy destrozado. He tenido problemas con los frenos al final, pero ha sido culpa mía", dijo Mortara sobre su trompo.

"Quería conseguir la vuelta rápida, estaba apretando y perdí la parte trasera. Tuvimos la oportunidad de ganar la carrera... lo intentaremos en la próxima".

La carrera del domingo comenzó bajo el Safety Car después de que las luces de la parrilla fallaran dejando al poleman Felix Rosenqvist con lo que debería haber sido una tarea más fácil de proteger su ventaja. Pero el sueco cedió el liderato casi de inmediato, haciendo un trompo en la curva 1, perdiendo 11 posiciones y cediendo el liderato a Mortara.

El piloto de Mahindra Racing enmendó el error, logrando remontar y, tras adelantar a Mortara cuando éste hizo un trompo, se colocó segundo por detrás de Abt.

"He tenido problemas con los frenos todo el fin de semana, se me ha bloqueado la rueda trasera y he hecho un trompo", dijo Rosenqvist sobre sus problemas al principio de la carrera.

"Me he sentido muy bien en el coche. Muchas gracias a mi equipo. Es prometedor para la temporada y al final ha sido un buen día".

Di Grassi y Buemi vuelven a tener problemas

Por debajo del podio, Mitch Evans terminó cuarto para igualar su mejor resultado histórico en la Fórmula E, justo por delante de Jean-Eric Vergne y del ganador de la carrera del sábado, Sam Bird, que llegó a casa sexto.

El nuevo compañero de Bird en Virgin Racing, Alex Lynn, completó un prometedor fin de semana de debut. El británico ganó puntos en las dos carreras, terminando octavo el sábado y décimo el domingo.

En la parte baja de la parrilla, Sebastien Buemi y el vigente campeón, di Grassi, terminaron 11º y 15º respectivamente, después de que ambos tuvieran problemas en la sesión de clasificación.

Di Grassi seguramente volverá a la lucha para la carrera del próximo mes en Marrakech, pero por ahora es su compañero de equipo Abt quien está acaparando la atención.

Tras sumar 25 puntos el día de su 25 cumpleaños, además de su quinto puesto del sábado, el alemán lidera el campeonato de pilotos de Fórmula E después de dos rondas.

