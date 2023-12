Dan Ventrelle, despedido como presidente de los Raiders de Las Vegas, alega que el propietario Mark Davis ignoró las quejas sobre un ambiente de trabajo hostil.

Davis no proporcionó una razón para la terminación en la declaración, que fue publicada en la cuenta de Twitter del equipo de la NFL.

"Dan Ventrelle ya no está con la organización de los Raiders", dijo Davis en el comunicado. "No tendremos más comentarios en este momento".

Sin embargo, en una declaración enviada a través de un mensaje de texto al Las Vegas Review-Journal el viernes por la tarde, Ventrelle dijo que fue despedido como represalia por informar a la liga de supuestas quejas que afirmaban que Davis creó un ambiente de trabajo hostil, así como otras posibles malas conductas, que según él Davis desestimó.

"He dedicado casi 18 años de mi vida al éxito de los Raiders como Consejero General y Presidente. Me tomo esa responsabilidad muy en serio, por lo que las múltiples quejas por escrito de los empleados de que Mark creó un ambiente de trabajo hostil y participó en otras posibles malas conductas me causaron gran preocupación", dijo Ventrelle al Review-Journal.

Cuando se le plantearon los problemas, Davis se mostró "desdeñoso y no demostró el nivel de preocupación que se merecía", dijo Ventrelle.

"Por ello, informé a la NFL de estos problemas y de la inaceptable respuesta de Mark. Poco después, fui despedido como represalia por plantear estas preocupaciones", dijo, señalando que mantiene su decisión.

"Sigo comprometido a hacer todo lo que esté en mi mano para apoyar a los Raiders y a la comunidad de Las Vegas a la que ahora llamo hogar", dijo Ventrelle, añadiendo que ha "contratado a un abogado y no haré más comentarios en este momento".

Cuando el Review-Journal le preguntó por las acusaciones de Ventrelle, Davis dijo que estaba al tanto de ellas y que no haría comentarios.

"Lo único que quiero que quede claro es que Dan Ventrelle nunca ha sido presidente de los Raiders. Siempre ha sido el presidente interino", dijo Davis al Review-Journal.

"Lo de interino siempre fue una designación temporal para determinar si sería presidente (a tiempo completo) o no. Quiero que quede claro: no es el presidente de los Raiders de Las Vegas. Nunca lo ha sido. Creo que hay una idea equivocada al respecto", añadió Davis.

Ni Ventrelle ni la organización de los Raiders han respondido a la solicitud de comentarios de CNN.

La NFL dijo que estaba al tanto de las acusaciones y que las revisaría.

"Recientemente tuvimos conocimiento de estas acusaciones y las tomamos muy en serio", dijo el portavoz de la NFL Brian McCarthy en un comunicado a CNN el sábado. "Examinaremos rápidamente el asunto".

CNN no pudo confirmar de forma independiente lo que llevó a Ventrelle a ser despedido y se ha puesto en contacto con la NFL para obtener más comentarios.

Ventrelle, de 46 años, fue nombrado presidente de los Raiders antes de la temporada 2021. Se unió a la organización en 2003 y fue vicepresidente ejecutivo y consejero general antes de su ascenso el año pasado.

El año pasado, el ex entrenador de los Raiders Jon Gruden dimitió después de que surgieran informes de que había utilizado un lenguaje homófobo, racista y misógino en correos electrónicos mientras trabajaba como analista de ESPN. Se disculpó diciendo que "nunca quiso herir a nadie".

Wayne Sterling, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

Fuente: edition.cnn.com