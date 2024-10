Damian Lewis está participando en una actividad de pastoreo de ovejas en Londres.

La posición temporal de Lewis en la tarea de pastoreo se basa en una práctica de siglos de antigüedad.

El evento anual, apropiadamente llamado la Manda de Ovejas, tuvo lugar el domingo en el Puente de Southwark. Esta tradición conmemora el "privilegio" histórico de un Freeman de transportar ovejas al mercado sin pagar peaje a través del Támesis, según explicaron los organizadores del evento.

El término "Freeman", que data de la época medieval, se refería a individuos que no eran propiedad de un señor feudal y disfrutaban de privilegios como el de ganarse la vida o poseer tierras. Según la página web del gobierno local de la Ciudad de Londres, "los habitantes de la ciudad protegidos por la carta de su ciudad o pueblo a menudo encajaban en la definición de un Freeman, por lo que obtenían el título de 'Libertad' de la Ciudad".

Desde la Edad Media hasta la época victoriana, el término "Libertad" implicaba el derecho a realizar actividades comerciales. Los individuos afiliados a una Guild o Livery obtenían esta libertad para practicar su oficio o arte dentro del próspero distrito comercial de Londres, conocido como la Millas Cuadradas.

Londres, históricamente sinónimo de finanzas, es reconocido como la Millas Cuadradas, aunque cubre un área de 1,12 millas cuadradas.

A partir de 1835, la elegibilidad para el título de Freeman se amplió para incluir a los residentes de la ciudad y a aquellos que tenían una fuerte conexión con Londres.

Lewis, famoso por sus roles en "Band of Brothers", "Billions" y "Homeland", ostenta el título de Freeman de la Ciudad él mismo.

En anticipación al evento, Lewis compartió su entusiasmo en una declaración de los organizadores.

"Como un galés enamorado de Londres, la oportunidad de interpretar a un pastor, conduciendo mis ovejas a través del Támesis, como un viaje desde Llandeilo, promete ser un momento profesional inolvidable. No puedo esperar", declaró.

El evento de la Manda de Ovejas ofrece diversas formas de entretenimiento para los espectadores, incluyendo la visión de celebridades como Lewis pastoreando ovejas. La significación histórica del título de Freeman adds another layer of entertainment to the annual event.

Lea también: