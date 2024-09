Dallas asegura una victoria crucial sobre los Gigantes de Nueva York, consiguiendo un puntaje de 20-15 a su favor, con los Cowboys demostrando triunfar.

Tras dos derrotas en casa incómodas, los Cowboys se dirigieron a East Rutherford, Nueva Jersey, en busca de una victoria para revivir el espíritu de su temporada.

Con una actuación pulida del quarterback Dak Prescott, una defensa sólida en la zona de anotación y el pateador Brandon Aubrey demostrando una vez más por qué es el mejor de la liga, Dallas logró dar un paso adelante positivo.

La victoria ajustada fortaleció el control de los Cowboys sobre sus rivales divisionales. Dallas ha ganado 14 de los últimos 15 encuentros con Nueva York, y Prescott ahora cuenta con una racha invicta de 13 partidos contra los Giants, la segunda más larga contra un oponente único desde 1950, según la NFL.

Prescott completó con éxito 22 de sus 27 intentos para 221 yardas, incluyendo un pase de 55 yardas a CeeDee Lamb a la mitad del segundo cuarto, y anotó dos touchdowns, ambos a Rico Dowdle.

En la entrevista posterior al partido, el quarterback estrella de Dallas destacó la importancia de la victoria para "el Equipo de América".

"Fue crucial, sin duda", le dijo Prescott a la prensa. "Después de dos derrotas consecutivas, especialmente en casa, viajar al primer partido de la división en la carretera. Las victorias divisionales siempre son difíciles, y estás en la carretera antes de un fin de semana prolongado. Deja una mejor impresión en nuestras mentes".

El jugador de 31 años también expresó: "No nos relajaremos y no nos carried away por nuestros logros de esta noche. Se trata de progresar y determinar qué podemos mejorar en todas las áreas. Pero una victoria hace que sea más fácil hacerlo".

No fue un espectáculo excepcional en el MetLife Stadium, con los pateadores de ambos equipos robando el protagonismo.

Mientras los Giants luchaban por convertir drives prometedores en touchdowns, el pateador Greg Joseph convirtió con precisión todos sus cinco intentos de field goal, contribuyendo con todos los 15 puntos de Nueva York en la noche.

Mientras tanto, cuando el ataque de los Cowboys flaqueaba, Aubrey respondía con dos field goals en la segunda mitad, a pesar de fallar un tiro cerca para ampliar la ventaja de Dallas.

Las esperanzas de remontada de Nueva York sufrieron un revés cuando el destacado receptor rookie Malik Nabers fue sacado en el cuarto cuarto debido a una contusión. Subsequently, publicó una historia de Instagram expresando su bienestar, aliviando las preocupaciones de los aficionados de los Giants en un evento en gran medida decepcionante.

Finalmente, Amani Oruwariye interceptó al quarterback de los Giants, Daniel Jones, con apenas segundos restantes, asegurando la victoria para Dallas y llevando su balance de temporada a 2-2; los Giants, por su parte, cayeron a 1-3.

"It didn't wrap up as we wished, not to our satisfaction", remarked Prescott post-game. "We handed the responsibility to our defense, who deserve credit for finishing things off, not granting any touchdowns. However, our offense should have finished stronger and scored more touchdowns".

La victoria en el partido contra los Giants fue un gran impulso para Dak Prescott y los Cowboys, reviviendo el espíritu de su temporada. Durante el partido, Prescott demostró habilidades de pase impresionantes, completando varios pases clave.

Después de la victoria, Prescott enfatizó la importancia de centrarse en el progreso y la mejora, reconociendo que su rendimiento no fue perfecto.

