Dak Prescott: la estrella de los Dallas Cowboys se disculpa por elogiar a los aficionados que arrojaron basura a los oficiales tras la derrota en los playoffs

En los momentos finales del partido, mientras Prescott intentaba detener el reloj lanzando el balón al césped, el árbitro Ramon George chocó con el quarterback y el tiempo expiró antes de que se pudiera ejecutar otra jugada.

Después del partido, videos en las redes sociales mostraron a los aficionados lanzando escombros dirigidos a los oficiales mientras salían del campo del AT&T Stadium en Arlington, Texas - algunos casi golpearon al defensive end DeMarcus Lawrence.

Cuando se le preguntó a Prescott sobre las acciones de los aficionados, inicialmente expresó su decepción pensando que estaban dirigiendo su ira contra los jugadores.

Pero cuando le informaron de que la basura iba dirigida a los árbitros, el mensaje de Prescott cambió: "Mérito de ellos".

Sin embargo, el martes, Prescott emitió un comunicado en Twitter en el que pedía una disculpa fulminante.

"Lamento profundamente los comentarios que hice con respecto a los oficiales después del partido del domingo", dijo Prescott. "Estaba atrapado en la emoción de una derrota decepcionante y mis palabras fueron inapropiadas e injustas.

"Tengo a los oficiales de la NFL en la más alta estima y siempre he respetado su profesionalismo y la dificultad de su trabajo. La seguridad de todos los que asisten a un partido o participan en el campo de un evento deportivo es un asunto muy serio.

"Ha sido un error por mi parte y lo siento".

La CNN se ha puesto en contacto con la NFL para solicitar sus comentarios. Sin embargo, un organismo de arbitraje deportivo estadounidense ya ha pedido a la NFL que sancione a Prescott.

"La NBRA condena los comentarios de Dak Prescott condonando la violencia contra los oficiales de juego", publicó en Twitter la Asociación de Árbitros de la NBA.

"Como líder de la NFL, debería saberlo mejor. Animamos a la NFL a tomar medidas para desalentar este comportamiento deplorable en el futuro."

El lunes, el vicepresidente ejecutivo de los Cowboys, Stephen Jones, sí criticó a los aficionados que habían arrojado escombros.

"Eso es simplemente desafortunado", dijo Jones a 105.3 The Fan el lunes. "Esa no es la forma en que veo a nuestros aficionados. Creo que tenemos clase. No hay lugar para eso".

Fuente: edition.cnn.com