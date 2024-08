- Cuerpo todavía en ruinas en Kröv <unk> Hotel debe ser parcialmente demolido

Han comenzado los trabajos de demolición en Kröv para recuperar el segundo cuerpo tras el derrumbe del hotel. Una excavadora con un brazo extremadamente largo comenzó en el lado del frontis del edificio, donde la policía indica que existe el mayor riesgo de derrumbe. La maquinaria pesada de una empresa especializada avanzará paso a paso.

Aún no se sabe exactly cuándo se recuperará el cuerpo del hombre, dijo un portavoz de la policía. La demolición es necesaria porque los servicios de rescate no pueden recuperar al fallecido de manera segura de otra forma. Se encuentra en el área de mayor riesgo. Se cree que el hombre es el propietario del hotel.

El lugar del accidente fue acordonado dentro de un radio de 150 metros para los trabajos de demolición. Se aconsejó a los residentes que mantengan cerradas las ventanas y puertas debido a los niveles esperados de polvo, según la policía. No se puede descartar una contaminación por amianto.

El hotel de Kröv sigue en riesgo de derrumbe

En el hotel de la ciudad de Mosela, un piso entero se derrumbó tarde en la noche del martes. Dos personas fallecieron y una mujer muerta ya fue recuperada. Siete personas heridas fueron rescatadas de los escombros después de varias horas.

Un experto evaluó la situación el miércoles y recomendó la demolición para recuperar los cuerpos de manera segura. El edificio sigue en alto riesgo de derrumbe, informó la policía.

El equipo de demolición se centra en el área más peligrosa, donde se presume que se encuentra el segundo cuerpo, debido a que otras partes del edificio corren riesgo de derrumbe. La decisión de demoler el hotel se tomó después de la evaluación de un experto, ya que otros métodos de recuperación serían demasiado arriesgados.

