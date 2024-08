- Cuerpo sin identificar decapitado; la razón detrás de la muerte sigue sin determinarse

El motivo detrás del fallecimiento del cadáver decapitado descubierto en Brandenburg an der Havel sigue siendo un misterio. No se sabe si este desafortunado incidente fue resultado de un acto criminal o un accidente no deseado, según un representante de la policía. "Las investigaciones sobre los eventos que llevaron a esta fatalidad aún continúan". Las autoridades han iniciado una investigación sobre el fallecimiento de esta persona.

Un cuerpo decapitado fue encontrado en Brandenburg an der Havel dentro del canal del silo un domingo. Se trata de un hombre fallecido, confirmó el portavoz de la policía. Los servicios de emergencia, incluyendo la policía, la DLRG y los bomberos, estuvieron presentes para recoger el cuerpo. Las autoridades establecieron un perímetro en tierra para mantener una distancia entre los curiosos y la escena. Estuvieron presentes investigadores forenses, según informó un periodista de dpa. La operación aparentemente terminó en las horas de la tarde.

