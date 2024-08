- Cuerpo en el maletero. Hijo sospechoso de asesinato.

Tras el violento fallecimiento de un hombre de 60 años de Raubling (distrito de Rosenheim, Alta Baviera), su hijo, arrestado en Italia como sospechoso, será extraditado a Alemania. Actualmente, se llevan a cabo consultas a nivel judicial y administrativo, según anunciaron la Policía Criminal y la Fiscalía.

Ruidos Sospechosos

El hijo de 31 años y su padre fueron reportados como desaparecidos el lunes, junto con el coche del padre. Los investigadores sospecharon rápidamente de un delito: los testigos informaron de ruidos sospechosos en el piso compartido del padre y el hijo, y las huellas encontradas allí sugirieron que había ocurrido un acto violento - con el hijo como presunto perpetrador.

El hijo de 31 años fue arrestado en Pomigliano d'Arco cerca de Nápoles el martes. Según los medios italianos, intentó entrar por la fuerza en varios pisos. Vecinos habrían llamado a la policía. Luego, los oficiales italianos encontraron el cuerpo del padre en el maletero de un coche aparcado cerca del lugar.

Heridas Cortantes

El cuerpo mostraba claros signos de violencia y heridas cortantes, según los investigadores de Baviera. Se planea una autopsia en Italia para determinar la causa exacta de la muerte. Los investigadores de la Policía Criminal de Rosenheim planean viajar a Italia del Sur la próxima semana para intercambiar información con los colegas locales, asistir a la autopsia y recopilar más información sobre las circunstancias.

Debido a su encarcelamiento en el sur de Italia, el hijo de 31 años aún no ha sido interrogado por los investigadores de la Policía Criminal de Rosenheim. Según la agencia de noticias italiana ANSA, el hijo de 31 años le dijo a la policía italiana en un primer interrogatorio que no había robado nada durante los allanamientos. Sin embargo, no ofreció ninguna explicación sobre el hallazgo del cuerpo en el coche de su padre. Fue llevado a la prisión de Poggioreale en Nápoles. Ya se había emitido una orden de detención europea en su contra.

Se emitió la orden de detención europea debido a las graves acusaciones contra el hijo de 31 años. La Comisión adoptará actos de aplicación que establezcan las reglas para el proceso de extradición, ya que se trata de un caso transfronterizo.

