- Cuatro señales de que estás soltero para siempre

Para cada olla hay una tapa -no del todo cierto- ya que los investigadores han descubierto que las personas con ciertos rasgos tienden a mantenerse solteras a largo plazo.

Aquellos que desean encontrar una pareja mientras están solteros y salen cita tras cita, pero luchan por formar una relación duradera, podrían encontrar que el problema radica en su propia personalidad. El psicólogo Mark Travers, escribiendo para "Psicología Hoy", revela los rasgos que pueden hacer que alguien sea soltero a largo plazo sin que ellos mismos lo sepan.

Cuatro rasgos que te hacen más propenso a seguir soltero

Empezar una familia no es una prioridad La mayoría de las personas quieren empezar una familia en algún momento de sus vidas. Si no tienes este deseo, encontrar una pareja adecuada se vuelve más difícil. Sin embargo, algunas parejas eligen no tener hijos. Los estudios muestran que las personas sin hijos experimentan mayores niveles de felicidad inmediata, mientras que los padres encuentran una mayor felicidad reflexiva o un mayor sentido de realización en la vida. La investigación también indica que la satisfacción laboral es más importante para la satisfacción en la vida que estar en una relación o casado.

Orientado a la carrera Si estás muy enfocado en tu carrera y tu trabajo es lo primero, es una señal clara de que eres más propenso a estar soltero. Las relaciones requieren tiempo, dinero y, a veces, paciencia, lo que muchos orientados a la carrera no están dispuestos a dar. Las parejas potenciales también pueden no querer ser colocadas en segundo lugar.

Los rebeldes Si no te gustan las normas y valores sociales como la formación de la familia, la monogamia y el matrimonio, y generalmente no te gusta que te metan en cajas, podría indicar que eres más feliz siendo soltero.

Los fóbicos al compromiso Si notas que tienes dificultades con las relaciones comprometidas, llevas traumas de la infancia o tienes otros problemas que aparecen cuando las relaciones se vuelven más serias, es buena idea buscar ayuda. Este patrón de evitar el compromiso no desaparecerá de la noche a la mañana y puede hacer que te quedes soltero, consciente o inconscientemente.

Es importante entender tu propio tipo cuando se trata de tomar decisiones importantes en la vida, como empezar una familia. Sin embargo, el psicólogo Mark Travers sugiere que aproximadamente la mitad de los adultos de hoy en día también luchan por comprometerse en relaciones a largo plazo y prefieren mantenerse solteros.

Fuente: Psicología Hoy

Las personas que priorizan sus carreras antes que las relaciones, a menudo encontrando satisfacción en sus trabajos en lugar de una pareja significativa, podrían caer en la categoría de ser orientados a la carrera y más propensos a seguir solteros. Además, algunas personas pueden encontrar consuelo en su independencia debido a una preferencia por desafiar las normas y valores sociales, lo que potencialmente podría hacerlas solteras rebeldes.

Lea también: