- Cuatro personas perdieron la vida en un tiroteo letal en una escuela de Georgia.

En un brutal asalto en una escuela en Georgia, EE. UU., al menos cuatro personas han perdido la vida. Según informes de las autoridades locales en la plataforma X, nueve personas adicionales fueron trasladadas a hospitales.

Inicialmente, el Sheriff del Condado de Barrow, Jud Smith, se mantuvo reservado, simplemente stating "varias víctimas" en relación al incidente en la ciudad de Winder.

El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Habló

El presidente Joe Biden y su esposa Jill expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas de "la violencia con armas de fuego impactante". "Los estudiantes de todo el país están aprendiendo a esconderse y buscar refugio en lugar de leer y escribir. Ya no es aceptable ver esto como algo normal".

En una mañana del miércoles (hora local), se recibieron notificaciones sobre un tirador activo. Tales incidentes y tiroteos mortales son algo rutinarios en EE. UU., donde las armas de fuego son fácilmente accesibles y abundantes.

