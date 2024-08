Cuatro individuos fueron detenidos tras una entrada no autorizada en las instalaciones del DNC, según informó el departamento de policía de Chicago.

El jefe de la ley, Larry Snelling, evaluaba si la barrera existente era adecuada mientras hablaba con los reporteros en la valla perimetral.

"Nuestra tarea aquí es proteger la Convención Nacional Demócrata, garantizar la seguridad de nuestra ciudad y asegurar la seguridad de nuestra ciudad", declaró Snelling. "No sabemos las consecuencias si algo lograra pasar esta barrera. Sin embargo, como he mencionado antes, no toleraremos ningún tipo de daño a nuestra ciudad. No toleraremos a ninguna persona responsable de incitar la violencia".

El Centro de Información Conjunto de Seguridad Pública de la DNC emitió un comunicado: "No ha habido ninguna brecha en el perímetro interior y no había peligro para ningún VIP".

El centro agregó: "El plan de Evento de Seguridad Nacional adopta un enfoque en capas. Cada plan NSSE es único y incorpora varios niveles. Uno de estos sistemas de respaldo incluye la valla perimetral exterior, que se construyó para evitar la entrada al perímetro interior".

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, hablando con CNN desde el lugar de la convención, afirmó que las autoridades tienen un plan bien preparado y clasificó la intrusión de la valla como breve.

Pritzker dijo que mientras las autoridades respetan el derecho a manifestarse, no "apoyarán ningún desorden".

"Esa es básicamente la forma en que va a ser", concluyó Pritzker.

CNN's Jason Morris y Ryan Young colaboraron en esta información.

El incidente en el perímetro exterior levantó preocupaciones sobre posibles implicaciones políticas. A pesar de la intrusión de la valla, el gobernador aseguró que los procedimientos continuarían según lo planeado.

